Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, який перебуває в Києві з робочим візитом.

«Хочу подякувати вам за те, що ви приїхали, як ми й домовлялися у США, з візитом в Україну. Дякую вам і Президенту Байдену за постійну підтримку України, нашого суверенітету й територіальної цілісності», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони приділили особливу увагу питанню подальшого поглиблення практичної взаємодії між Україною та Сполученими Штатами у сфері безпеки та оборони відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до США.

«Сполучені Штати залишаються для України головним партнером у сфері безпеки й оборони», – наголосив Володимир Зеленський і висловив подяку американській стороні за матеріально-технічну допомогу, яку надають США для посилення спроможностей Збройних Сил України з метою протидії російській агресії.

Відзначено оперативність втілення анонсованого під час візиту Президента України до Вашингтона рішення надати нашій державі додаткову безпекову допомогу в розмірі 60 млн дол. США.

Володимир Зеленський і Ллойд Остін обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході України, а також у регіоні Чорного й Азовського морів.

Глава держави відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

Міністра оборони Сполучених Штатів було поінформовано про заходи, які вживаються для реформування українського сектору безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ллойд Остін торкнулися питання енергетичної безпеки України та Європи.

Міністр оборони США запевнив Главу держави у рішучій підтримці з боку Сполучених Штатів незалежності й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.