Володимир Зеленський зустрівся з Послом Євросоюзу та підписав указ про підготовку до переговорного процесу зі вступу України до ЄС

За підсумками засідання колегії Європейської комісії Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою.

Під час зустрічі в Києві Катаріна Матернова передала Главі держави затверджений звіт Єврокомісії про прогрес України в межах пакета розширення у 2023 році. Це вперше Європейська комісія здійснила оцінку реформ в Україні як у країні – кандидаті в межах пакета розширення ЄС.

Глава держави подякував за рішення Єврокомісії рекомендувати країнам Європейського Союзу почати переговори про вступ України до ЄС.

«Для нас це велика мотивація, великий крок уперед у нашій європейській інтеграції. Ми дуже вдячні Єврокомісії, Президентці Урсулі фон дер Ляєн та її команді за цей важливий етап і позитивні рекомендації», – сказав Володимир Зеленський.

«Хочу наголосити, що ми маємо спільні цінності з усіма європейцями, європейськими країнами. За них ми й боремося. І цей висновок Єврокомісії є одним із дуже важливих етапів нашої майбутньої перемоги. Ми вдячні всім лідерам, які підтримують нас. Віримо, що ми продовжимо цей успіх у грудні», – додав Президент.

Катаріна Матернова зі свого боку відзначила велику роботу, пророблену задля можливості сказати, що Єврокомісія рекомендує почати переговори про приєднання України до ЄС.

«Як ви сказали, ви проводите реформи передусім для себе, і це довгий процес, який іще триває, але цей крок уже зроблено. Будуть інші кроки, але в цей момент мені особисто дуже приємно мати змогу передати вам цей звіт», – сказала Посол Європейського Союзу.

Президент України привітав готовність Європейської комісії розпочати підготовчу роботу до переговорів з Україною, зокрема офіційну оцінку стану імплементації права Європейського Союзу (acquis ЄС) у законодавство України («скринінг»). Було наголошено, що наша країна також починає підготовку до переговорного процесу з ЄС, паралельно зміцнюючи та вдосконалюючи свій інституційний потенціал для успішних перемовин.

З метою забезпечення якнайшвидшого виконання решти рекомендацій Єврокомісії задля ухвалення позитивного рішення лідерами ЄС у грудні 2023 року сьогодні Президент Володимир Зеленський підписав Указ «Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до Європейського Союзу».

Документ покликаний забезпечити реалізацію стратегічного курсу на набуття повноправного членства України у Євросоюзі, створення умов для ефективної політичної взаємодії та вдосконалення координації діяльності державних органів з метою якнайшвидшого започаткування переговорного процесу про вступ України до ЄС.

Відповідно до указу, Кабінет Міністрів України має ініціювати проведення консультацій із Європейською комісією щодо визначення організаційних аспектів переговорного процесу зі вступу України до ЄС, забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) з урахуванням результатів офіційної оцінки ЄС («скринінгу») стану імплементації права Європейського Союзу (acquis ЄС) у національне законодавство України тощо.