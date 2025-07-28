Володимир Зеленський зустрівся з працівниками та працівницями одного з підприємств, де виробляють електроніку для ракет і дронів

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з працівниками та працівницями одного з підприємств у Київській області, де роблять українську зброю «розумною» – виготовляють електроніку.

Зокрема, на цьому виробництві в стислі терміни освоїли виготовлення блоків керування та інших складників для дронів, ракет, засобів захищеного зв’язку.

«Дякую за те, що робите нашу зброю розумною, а Україну – сильнішою. Це дуже зміцнює наш захист і посилює обороноздатність», – сказав Президент.

Представник компанії подякував за державну підтримку, завдяки якій є змога масштабувати виробництво, та показав, як працюють лінія пайки електроніки та лабораторії перевірки якості.

За його словами, в компанії кілька сотень працівників. Понад 80 % виробництва зосереджено на оборонних потребах.

Радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін і заступниця міністра оборони Анна Гвоздяр доповіли Главі держави про те, що зараз дедалі більше озброєння та техніки збирають саме з українських складників. Для того щоб зменшити залежність від імпорту та розширити локальне виробництво, був створений проєкт «Бібліотека комплектуючих». Це безпечна цифрова платформа, на якій компанії, що виготовляють, зокрема, дрони можуть легко знайти виробників компонентів і налагодити партнерство.