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Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Одещини

15 квітня 2025 року - 19:56

Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Одещини

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виробниками з Одеської області: представниками галузей машино- та приладобудування, фармацевтичної та харчової промисловості, виноробства.

Серед ключових тем обговорення – посилення захисту від постійних російських атак і продовження роботи морського коридору. Глава держави розповів про роботу, що триває заради зміцнення повітряного щита над Одещиною. Президент також запевнив у тому, що жодних змін у функціонуванні морського коридору не буде.

«Ведуться розмови лише про припинення вогню: у морі, у небі та на землі. Якщо ми говоримо про повне припинення вогню, то тоді всюди. І тоді буде вільне судноплавство. Просто не буде поняття “морський коридор”, бо буде вільне судноплавство», – пояснив Володимир Зеленський.

Водночас, за словами Глави держави, зараз також триває робота над забезпеченням надійних гарантій безпеки у разі встановлення режиму припинення вогню, зокрема над розміщенням безпекового контингенту в Україні.

«Одеса, безумовно, сюди входить, тому що ми говоримо про розміщення сил на морі, у повітрі, на землі. На морі, безумовно, – передусім на Чорному морі, це значить увесь Одеський регіон, Миколаївський регіон тощо. Тобто коли ми говоримо про безпеку на морі, ми обговорюємо саме це», – наголосив Президент.  

Крім того, під час зустрічі йшлося про головні виклики для бізнесу – доступ до фінансування, логістику, розвиток експорту, а також результати реалізації політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» та платформи «Діалог влади з бізнесом».

Окрема увага – розширенню економічних програм підтримки та залученню партнерів до відновлення пошкодженого промислового обладнання.

Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі «промисловий Рамштайн», щоб обговорити підтримку відновлення стратегічних підприємств, що постраждали від російських атак.

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