Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Волинської області

На Волині Президент Володимир Зеленський зустрівся з виробниками в межах економічної платформи «Зроблено в Україні».

«Хочу подякувати за робочі місця, за те, що ви в Україні, за те, що ви підтримуєте українську економіку, що є справжніми платниками податків. Це дуже важливо для держави, щоб вона жила й розвивалась», – сказав він.

Окрему увагу під час зустрічі приділили енергетичним та безпековим питанням у регіоні. Володимир Зеленський зауважив, що, поки триває війна, ситуація в енергетиці не буде простою, але уряд робить усе можливе для її поліпшення.

Президент також наголосив, що ворог намагається посіяти паніку в прикордонних областях, і закликав довіряти лише українським офіційним джерелам інформації.

Перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що цього року в межах платформи «Зроблено в Україні» підприємці Волині зможуть отримати 1,6 млрд грн. Ідеться про гранти, кредитні програми, компенсації за вітчизняну сільгосптехніку та понад 20 млн грн субвенції на придбання шкільних автобусів, які виробляють у регіоні.

«Нині підтримувати вітчизняного виробника – питання нашої безпеки, не лише економічної. Адже до 40% від купівлі українських товарів повертається назад українцям у вигляді зарплат, податків і зборів. І саме завдяки бізнесу ми маємо ресурс підтримувати наш сектор безпеки та оборони», – зазначила Юлія Свириденко.

Президент також відвідав підприємство легкої промисловості, яке спеціалізується на виготовленні текстильних виробів.

Торік це виробництво увійшло до п’ятірки найбільших платників податків до місцевого бюджету та в трійку найефективніших підприємств у своїй галузі.

Директорка компанії ознайомила Володимира Зеленського з процесом виробництва та розповіла про те, де саме реалізується продукція. Глава держави поспілкувався з працівниками підприємства й подякував їм за роботу.