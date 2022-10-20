Володимир Зеленський зустрівся з представниками інвестиційної компанії Goldman Sachs

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками однієї з найбільших інвестиційних компаній США та світу Goldman Sachs: виконавчим віце-президентом Джоном Роджерсом та співголовою відділу прикладних інновацій і президентом глобальних справ компанії Джаредом Коеном.

Глава держави подякував їм за візит до України в цей складний час.

«Я дуже ціную, коли такі люди не бояться й приїжджають до України підтримати нас. І дуже важливо, щоб розумні люди доносили реальну інформацію про ситуацію в Україні, російські атаки та їхні наслідки. А наші люди дуже відкриті та щирі», – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна також надзвичайно відкрита до інвестицій, приходу бізнесу та фінансових компаній, нових технологій.

«Щоб вони привносили щось нове та створювали робочі місця для українців. Це те, що нам потрібно», – сказав Президент.

Глава держави розповів представникам Goldman Sachs про проект створення Фонду відновлення для підтримки української економіки.

Володимир Зеленський акцентував, що сьогодні одним з основних пріоритетів для України є питання безпеки, насамперед захисту повітряного простору, адже це важливо як для громадян, так і для бізнесу та інвестицій.

Учасники зустрічі обговорили можливості залучення компанією Goldman Sachs інвестицій для задоволення нагальних потреб України, які виникли внаслідок повномасштабної агресії Росії. Зокрема, було зосереджено увагу на питанні кіберзахисту та протидії поширенню дезінформації.