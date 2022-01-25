Володимир Зеленський зустрівся з представниками ІТ-індустрії напередодні Diia Summit та запуску «Дія City»

Президент України Володимир Зеленський і представники ІТ-галузі провели зустріч, на якій обговорили нагальні питання розвитку індустрії та запуску спеціального правового й податкового режиму «Дія City», запланованого на 8 лютого поточного року.

У заході також взяли участь заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма та віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Володимир Зеленський наголосив, що держава всіляко підтримуватиме IT-індустрію, яка створює нові робочі місця та робить Україну сучасною країною.

«Ми дуже хочемо побудувати цифрову державу. І нам це вдається», – зазначив під час зустрічі Президент.

Він відповів на запитання представників IT-індустрії, зокрема щодо податків та розвитку освіти, вислухав їхні пропозиції, які сприяли б розвитку галузі, перетворенню України на магніт для талановитих активних людей.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що перед стартом «Дія City» було важливо провести таку зустріч з представниками українських компаній, які генерують робочі місця та формують нову Україну.

«Ми ще раз підтверджуємо на найвищому державному рівні, що цей проект створений для допомоги IT-галузі, і він розвиватиметься», – сказав він.

Зустріч відбулася напередодні Diia Summit, який пройде 8 лютого в Києві. Під час цього масштабного заходу, організованого Міністерством цифрової трансформації, будуть презентовані нові цифрові послуги для громадян на порталі «Дія».