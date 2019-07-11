9 серпня, у Міжнародний день корінних народів світу, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу.

Зустріч відбулася зі спільної ініціативи сторін і мала на меті поглиблення співпраці Офісу Президента, представництва Глави держави у Криму та Меджлісу кримськотатарського народу й координацію зусиль для деокупації півострова та його реінтеграції. У заході взяли участь постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, делегат Курултаю Рустем Умеров.

«Наша зустріч планувалася, щоб ближче познайомитися, пройтися по всіх принципових питаннях щодо Криму, захисту кримських татар. Які кроки ми повинні разом робити, що вже здійснюється з вашого боку», – сказав Володимир Зеленський.

Учасники обговорили питання захисту прав людини, зокрема політв’язнів, на території тимчасово окупованої АР Крим та м. Севастополя. Також ішлося про законодавчі ініціативи та гуманітарні питання.

Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров поінформували Главу держави про поточну ситуацію на окупованому півострові. Лідер кримськотатарського народу акцентував на тому факті, що окупанти намагаються всіляко пригнічувати корінний народ Криму.

З метою фіксації всіх порушень прав людини у Криму голова Меджлісу кримськотатарського народу та лідер кримськотатарського народу запропонували порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії на тимчасово окупованому півострові. Вони наголосили, що відповідне право вже мають Моніторингова група ООН з прав людини та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей. Постійний представник Президента в АРК Антон Кориневич наголосив, що окупаційна влада РФ не допускає міжнародні моніторингові місії з прав людини на тимчасово окупований півострів, оскільки розуміє, що зібрані факти можуть бути використані у міжнародних судових інстанціях, зокрема в Міжнародному кримінальному суді.

«Вона має мандат по всій Україні, але її не допускають у Крим. Нам треба наполягати всюди, на всіх майданчиках, де ми можемо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право в’їжджати у Крим», – констатував Рефат Чубаров.

Нагадаємо, 20 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави». Згідно з документом, Україна гарантує збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу та всіх національних меншин України. Також гарантується захист і реалізація невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної та незалежної України.