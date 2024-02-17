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Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Бангладеш

17 лютого 2024 року - 14:51

Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Бангладеш

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Республіки Бангладеш Шейх Хасіною Вазед.

Глава держави подякував очільниці уряду Бангладеш за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема на майданчику ООН, і наголосив на важливості підтримки українських ініціатив з боку Бангладеш.

Володимир Зеленський розповів Прем’єр-міністерці про боротьбу України з російською агресією, ситуацію на полі бою та про українське бачення справедливого миру на основі Української формули миру. Президент запропонував Республіці Бангладеш долучитися до імплементації Формули та взяти участь в інавгураційному Глобальному саміті миру.

Окремо Глава держави поінформував співрозмовницю про зусилля України зі створення альтернативного «зернового коридору» в Чорному морі та недопущення спроб Росії підірвати мирне судноплавство в Чорноморському регіоні.

Президент України та Прем’єр-міністерка Бангладеш також обговорили перспективи налагодження співпраці в торговельно-економічній сфері, зокрема щодо постачання української аграрної продукції до цієї країни.

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Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

17 лютого 2024 року - 13:53
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