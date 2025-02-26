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Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії

27 лютого 2025 року - 17:28

Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії

Дорогою до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський у Шенноні провів зустріч із Прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

Глава держави подякував за надану Україні допомогу та підтримку з боку Ірландії.

Ключова тема зустрічі – кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи. Україна цінує те, що Ірландія поділяє її бачення щодо майбутньої архітектури безпеки. Зокрема, Володимир Зеленський і Мікхол Мартін обговорили гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення справедливого миру.

Окрема увага – контролю неба, участі Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових. Мікхол Мартін повідомив, що Ірландія надасть Україні радари Giraffe.

Крім того, ішлося про будівництво укриттів в українських школах і підтримку реформи шкільного харчування. Також обговорили українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії.

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