Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Японії для участі в саміті «Групи семи» зустрівся з Прем’єр-міністром країни Фуміо Кішідою.

Глава держави подякував очільникові уряду Японії за запрошення взяти участь у саміті G7.

«Зараз – вирішальний момент для долі миру в Україні й для майбутнього світового порядку, заснованого на правилах. Украй важливо, що світ має змогу почути голос України в Хіросімі», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент високо оцінив особисте лідерство Фуміо Кішіди в мобілізації міжнародної підтримки України, зокрема в межах головування Японії у «Групі семи».

Президент подякував Японії за пакет фінансової допомоги обсягом 7,6 мільярда доларів, який було виділено раніше.

Володимир Зеленський також висловив подяку Японії за рішення прийняти на лікування у госпіталь Сил самооборони поранених українських військовослужбовців та за додаткову допомогу у вигляді 100 вантажних автомобілів для потреб ЗСУ.

Глава держави поінформував Прем’єр-міністра Японії про ситуацію на фронті й подякував за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Президент відзначив важливість підтримки з боку Японії санкційної політики стосовно Росії.

Володимир Зеленський і Фуміо Кішіда обговорили подальші кроки стосовно допомоги Україні з боку японського уряду, зокрема щодо посилення матеріально-технічних спроможностей українських сил оборони.

Сторони домовилися про проведення українсько-японської конференції з відбудови України й залучення до цього процесу приватного бізнесу.

Лідери обговорили можливість японських інвестицій у виробництво водню, літієвих акумуляторів, автомобілів, енергетичного обладнання, а також у будівництво шляхопроводів і залізничної інфраструктури.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на підтримку з боку Японії проведення глобального саміту щодо реалізації української формули миру.