Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Чорногорії в Афінах

У межах саміту Україна – Балкани в Афінах Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем.

Глава Української держави подякував за гуманітарну, військову та політичну підтримку з боку Чорногорії під час повномасштабної російської агресії.

Володимир Зеленський подякував Якову Мілатовичу за підтримку України з боку Чорногорії на шляху до НАТО та за приєднання країни до Спільної декларації про безпекові гарантії, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі лідерами G7.

Сторони обговорили підтримку з боку Чорногорії в реалізації Української формули миру та подальші кроки з підготовки до Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський подякував за майбутню участь Якова Мілатовича в онлайн-режимі у третьому саміті Кримської платформи 23 серпня поточного року.

Президенти обговорили розширення двосторонньої співпраці між Україною та Чорногорією.

Лідери також приділили окрему увагу питанню забезпечення вимушених переселенців з України в Чорногорії.