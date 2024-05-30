Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Фінляндії та прем’єр-міністрами Данії, Норвегії та Ісландії

На полях саміту Україна – Північна Європа Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Фінляндії Александром Стуббом, а також прем’єр-міністрами Данії, Норвегії та Ісландії Метте Фредеріксен, Йонасом Гаром Стере та Б’ярні Бенедіктссоном.

Глава Української держави подякував цим країнам за всебічну допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Президент поінформував лідерів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.

Президентові Фінляндії Володимир Зеленський подякував за вже надані пакети оборонної допомоги, а також готовність Фінляндії брати участь у відбудові України.

Під час зустрічі з Метте Фредеріксен Президент відзначив нещодавнє оголошення урядом Данії потужного пакета допомоги в понад 800 млн дол. США й активну підготовку до передачі Україні перших винищувачів F-16 уже цього літа.

Обговорили шляхи посилення співпраці між країнами в оборонній сфері.

Глава держави подякував Йонасу Гару Стере за понад 7 млрд дол. США допомоги з боку Норвегії в межах багаторічної Програми Нансена на 2023–2027 роки, а також за збільшення допомоги на цей рік до 1,2 млрд дол. США.

«Високо цінуємо внесок Норвегії в посилення протиповітряної та протиракетної оборони України, у захист українського життя. Дякую Норвегії за активну участь у коаліції сучасних бойових літаків та за чіткий сигнал, що норвезькі F-16 обов’язково будуть в українському небі», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Ісландії Президент окремо відзначив нещодавнє ухвалення урядом цієї країни довгострокової підтримки України на 2024–2028 роки з обсягом допомоги на поточний рік близько 30 млн дол. США.

З усіма лідерами Володимир Зеленський обговорив підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії та важливість якомога ширшої представленості країн світу на ньому.

Президент України подякував Фінляндії, Данії, Норвегії та Ісландії за підтвердження участі в Саміті та готовність активно працювати над імплементацією Формули миру.