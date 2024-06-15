Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Кіпру

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Кіпр Нікосом Христодулідісом.

Глава Української держави подякував Кіпру за надану гуманітарну допомогу нашій країні та відзначив особисту участь Нікоса Христодулідіса у Глобальному саміті миру.

Лідери обговорили наступні кроки щодо реалізації Формули миру та очікувані рішення про затвердження переговорної рамки й початку уже в червні перемовин про вступ України до Євросоюзу.