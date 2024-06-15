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Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – виступ Президента України на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру
Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – виступ Президента України на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру

15 червня 2024 року - 21:26

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Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Кіпру

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Робочий візит Президента України до Швейцарії для участі в Саміті миру
Робочий візит Президента України до Швейцарії для участі в Саміті миру

15 червня 2024 року - 15:45

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Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Кіпру

16 червня 2024 року - 14:19

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Кіпру

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Кіпр Нікосом Христодулідісом.

Глава Української держави подякував Кіпру за надану гуманітарну допомогу нашій країні та відзначив особисту участь Нікоса Христодулідіса у Глобальному саміті миру.

Лідери обговорили наступні кроки щодо реалізації Формули миру та очікувані рішення про затвердження переговорної рамки й початку уже в червні перемовин про вступ України до Євросоюзу.

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Робочий візит Президента України до Швейцарії для участі в Саміті миру

15 червня 2024 року - 15:45
Президент України Володимир Зеленський з учасниками інавгураційного Саміту миру в Швейцарії, 15 червня 2024 року.
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