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Володимир Зеленський зустрівся з президентом корпорації Microsoft

22 вересня 2021 року - 17:54

Володимир Зеленський зустрівся з президентом корпорації Microsoft

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом корпорації Microsoft Бредом Смітом.

Глава держави поінформував про здобутки України у впровадженні цифровізації та перспективи розвитку національного ринку ІТ. Було відзначено, що наразі в нашій країні створюється один з найкращих податкових і правових режимів для IT-компаній.

Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці з корпорацією Microsoft та реалізації спільних проектів.

«Ми зацікавлені в подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено побудові інфраструктури для хмарних сервісів в Україні.

«Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України», – зазначив Президент.

Глава держави запросив компанію Microsoft розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в нашій країні.

Володимир Зеленський і Бред Сміт обговорили залучення компанії Microsoft до розробки системи електронного голосування на виборах, а також продуктів з використанням технологій штучного інтелекту.

Крім того, сторони торкнулися питань налагодження взаємодії у сфері розробки антикорупційних програм для органів державної влади в Україні, протидії дезінформації та кібербезпеки.

Глава держави запросив президента корпорації Microsoft відвідати Україну у зручний для нього час.

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Участь Президента України у заходах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

21 вересня 2021 року - 19:02
У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою у Нью-Йорку та вручив державні нагороди, 21 вересня 2021 року.
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