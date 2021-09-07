У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом корпорації Microsoft Бредом Смітом.

Глава держави поінформував про здобутки України у впровадженні цифровізації та перспективи розвитку національного ринку ІТ. Було відзначено, що наразі в нашій країні створюється один з найкращих податкових і правових режимів для IT-компаній.

Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці з корпорацією Microsoft та реалізації спільних проектів.

«Ми зацікавлені в подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено побудові інфраструктури для хмарних сервісів в Україні.

«Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України», – зазначив Президент.

Глава держави запросив компанію Microsoft розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в нашій країні.

Володимир Зеленський і Бред Сміт обговорили залучення компанії Microsoft до розробки системи електронного голосування на виборах, а також продуктів з використанням технологій штучного інтелекту.

Крім того, сторони торкнулися питань налагодження взаємодії у сфері розробки антикорупційних програм для органів державної влади в Україні, протидії дезінформації та кібербезпеки.

Глава держави запросив президента корпорації Microsoft відвідати Україну у зручний для нього час.