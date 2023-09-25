Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Національної ради Австрії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави подякував Австрії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вагому допомогу в подоланні наслідків російської війни проти нашої країни.

Володимир Зеленський високо оцінив готовність австрійської сторони приєднатися до реалізації Української формули миру. Він поінформував про подальші кроки в контексті практичної імплементації Формули миру, зокрема підготовку Глобального саміту миру.

Відбувся обмін думками щодо європейської інтеграції України та взаємодії з Австрією в цьому контексті. Глава держави поінформував про перебіг виконання рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на членство в ЄС та відзначив важливість ухвалення позитивного рішення про започаткування переговорів про членство України у Євросоюзі.

«Підтримка європейських прагнень України дуже важлива. Це один із чинників, який мотивує українців, котрі захищають державу й цивілізоване майбутнє», – сказав Президент.

Глава держави наголосив на зацікавленості України в розширенні присутності австрійського бізнесу та реалізації спільних проєктів, які дадуть змогу створити нові робочі місця в нашій країні.

Володимир Зеленський і Вольфганг Соботка також обмінялися думками щодо актуальних питань співпраці у регіоні Східної Європи.