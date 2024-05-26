У Лісабоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою.

Глава Української держави подякував за допомогу з боку Португалії в протидії російській збройній агресії та підтримку українських громадян, які знайшли прихисток у цій країні.

Володимир Зеленський відзначив виділення 100 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для нашої держави в межах ініціативи Чехії та участь Португалії в підготовці персоналу Сил оборони України.

Лідери також обговорили підготовку до Глобального саміту миру й наголосили на необхідності якомога ширшого представлення всіх континентів на ньому.

Окрему увагу Володимир Зеленський і Марселу Ребелу де Соуза приділили інтеграції України до ЄС і НАТО. Президент України подякував за підтримку нашої країни на цьому шляху.