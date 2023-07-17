Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Акіхіко Танакою, який прибув із візитом до нашої країни.

Глава держави високо оцінив активну взаємодію з Японією та лідерство Токіо в підтримці України за головування Японії в «Групі семи» (G7). Володимир Зеленський відзначив плідний діалог із Прем’єр-міністром Фуміо Кішідою, зокрема під час візиту до Хіросіми в травні.

«Ми багато говорили з паном Кішідою про відбудову та відновлення України. Я дуже радий, що під час головування Японії в G7 були підтримані безпекові гарантії для України. Безпека вкрай важлива для відбудови», – зазначив він.

Володимир Зеленський подякував за практичну допомогу, яку агентство JICA надає у відновленні України, і за реалізацію проектів на підтримку ключових секторів національної економіки. Загалом із початку повномасштабної російської агресії фінансова підтримка, отримана Україною від JICA, перевищила 1,1 млрд доларів США.

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Акіхіко Танака обговорили пріоритетні напрями діяльності агентства JICA в Україні. Зокрема, Глава держави наголосив на залученні Японії до виробництва обладнання для розмінування, розбудови мережі реабілітаційних центрів для ветеранів та військових, а також виробництва енергетичного обладнання.

Президент України також підкреслив важливість подальшої реалізації започаткованих інфраструктурних проектів за участю агентства JICA, а саме модернізації Бортницької станції аерації в Києві.

Окрему увагу під час зустрічі приділили перспективам залучення технологічного потенціалу Японії для повоєнної відбудови України за такими напрямами, як виробництво енергетичного обладнання, літієвих акумуляторів, водню й автомобілів.

Володимир Зеленський подякував за готовність агентства JICA активно долучитися до підготовки Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Токіо на початку 2024 року.