Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейського інвестиційного банку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром та віцепрезиденткою ЄІБ Терезою Червінською, які прибули з візитом до нашої країни.

Глава держави подякував керівництву ЄІБ за відвідання України та рішення про відкриття Регіонального представництва Європейського інвестиційного банку у країнах Східної Європи, яке розташовуватиметься в Києві.

Регіональне представництво ЄІБ в українській столиці відіграватиме важливу роль у підтримці зусиль із відновлення та реконструкції України.

«Насамперед це важливий сигнал для наших людей, що ви вірите в Україну, у розвиток нашої держави. Це важливо також і для українського бізнесу», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив рішення банку, ухвалене у 2022 році, щодо використання коштів ЄІБ обсягом 1,7 млрд євро на першочергові потреби державного бюджету України.

Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанню щодо прискорення реалізації наявних інвестиційних проєктів, зокрема на місцях, у регіонах.

«Ми б хотіли, щоб були в пріоритеті насамперед інфраструктурні проєкти відновлення нашої держави. Щоб ця робота мала більший ефект», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Вернер Хойєр зазначив, що візит делегації ЄІБ в Україну є свідченням непохитної підтримки, особливо в умовах російської агресії.

«Із самого початку російського вторгнення ми працювали з українською владою, щоб сприяти проєктам реконструкції, підтримуючи дивовижну стійкість країни. З відкриттям нашого Регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи в Києві ми хочемо підкреслити нашу посилену відданість тому, щоб супроводжувати Україну на її європейському шляху. Україна є невіддільною частиною європейської родини, а ЄІБ – ключовою частиною довгострокової підтримки з боку ЄС», – сказав він.

За словами Вернера Хойєра, Європейський інвестиційний банк продовжує тісну співпрацю з Україною, що передбачає серію нових ініціатив із відновлення інфраструктури та підтримки економіки Української держави. Серед цих ініціатив – дві кредитні угоди на загальну суму 450 млн євро, які нещодавно схвалила рада директорів ЄІБ. Ініціативи буде профінансовано через фонд EU for Ukraine, що є частиною програми ЄІБ EU4U, спрямований на програми з відновлення та реконструкції України. Фонд підтримується внесками держав-членів та гарантіями Європейської комісії загалом на суму 500 млн євро на сьогодні.