Володимир Зеленський зустрівся з радою директорів та керівниками компаній – членів Американської торговельної палати в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом великих міжнародних компаній, які є одними з найбільших інвесторів у економіку нашої країни, та українських компаній, що змогли побудувати бізнес міжнародного рівня.

Глава держави зазначив, що дуже радий нагоді провести зустріч.

«Хочу подякувати за вашу роботу в Україні, за створені робочі місця та сплачені податки, а також за те, що ви завжди активні у наданні пропозицій щодо подальшого покращення бізнес-клімату в країні», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що в Україні запущено надважливий процес деолігархізації, метою якого є забезпечення реальної трансформації держави в інтересах усього суспільства та реалізації стратегічного курсу країни на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Президент зауважив, що в Україні розблокована фундаментальна судова реформа після схвалення законів про перезавантаження Вищої ради правосуддя і відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, влада ініціювала реформу органів прокуратури за найкращими міжнародними стандартами.

Володимир Зеленський нагадав, що з метою стимулювання розвитку цифрової держави буде запроваджено правовий режим «Дія Сіті», створюються сприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні, розбудови цифрової інфраструктури.

Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер наголосив, що для компаній – членів асоціації ключовою є довіра, і ця зустріч з Президентом України – знак такої довіри, яка будується на найвищому рівні.

Він нагадав, що компанії – члени Американської торговельної палати інвестували в Україну понад 50 мільярдів доларів США – і продовжують це робити – та створили понад 400 тисяч робочих місць.

За словами Андрія Гундера, для роботи цих компаній важливими є, зокрема, безпека, верховенство права, судова реформа, макроекономічна стабільність, справедлива та передбачувана податкова політика, боротьба з тіньовою економікою, діджиталізація, захист інвестицій та права власності, рівні правила гри без преференцій та прозора приватизація.

Голова ради директорів Американської торговельної палати, засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна зазначила, що головною візією бізнес-асоціації є допомогти зробити Україну привабливою для інвестицій, інновацій та створення нових робочих місць.

Генеральний директор McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова наголосила, що для компанії наша країна є одним з найбільш привабливих потенційних ринків для розвитку у Європі.

«Корпорація McDonald’s вірить у зміни, готова інвестувати та вірить в інвестиційну привабливість України», – сказала вона.

Зі свого боку генеральний директор катарського портового оператора Qterminals Невіл Роберт Стенсфілд Біссе нагадав, що в межах договору про концесію українського порту Ольвія компанія зобов’язалася вкласти в об'єкт значні кошти.

«Ми чекаємо на розширення нашого бізнесу в Україні. Відчуваємо величезний потенціал і раді працювати тут. Для нас важлива передбачуваність, певна видимість щодо того, як ми працюємо», – зазначив він.