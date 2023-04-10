Володимир Зеленський зустрівся з Річардом Бренсоном, який став новим амбасадором United24

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Virgin Group та неприбуткового фонду Virgin Unite, британським підприємцем Річардом Бренсоном, який приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24.

Глава держави подякував бізнесмену за потужні меседжі на підтримку нашої країни в часи війни проти російського агресора.

«Я радий, що ви вирішили стати амбасадором United24. Дуже важливо, що до цієї платформи долучаються нові відомі та впливові особистості. Одне з головних завдань – зберігати увагу світу до війни Росії проти України, яка триває вже понад рік. Крім того, є дуже конкретні питання, щодо яких ми можемо працювати разом», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що одним із пріоритетів сьогодні є відбудова нашої країни, її інфраструктури, зокрема освітньої.

За його словами, українські заклади освіти потребують цифровізації та оснащення відповідним обладнанням, забезпечення бомбосховищами.

Крім того, Глава держави назвав одним із головних викликів для нашої країни розмінування територій, що стали ареною інтенсивних бойових дій. Для цього Україні потрібна відповідна допомога, зокрема технологічна.

Володимир Зеленський також привернув увагу Річарда Бренсона до проблеми масової незаконної депортації українських дітей до Росії й необхідності тиску, зокрема інформаційного, на державу-агресора в цьому питанні.

Річард Бренсон зазначив, що він захоплюється мужністю українського народу й для нього честь – стати амбасадором United24.

«Я з нетерпінням чекаю можливості використати глобальне охоплення та мережі Virgin Unite, щоб допомогти підтримати роботу United24 для народу України», – сказав він.

Річард Бренсон послідовно підтримує Україну з 2014 року, виступає за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.