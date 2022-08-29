Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із сенатором США, співголовою Групи підтримки України в Сенаті Робертом Портманом та сенатором і членом Групи підтримки Емі Клобучар.

Вітаючи гостей, які відвідують нашу країну з черговим візитом, Глава Української держави зазначив: «Це важливий сигнал щодо підтримки України, її територіальної цілісності. Я хотів би подякувати за двопартійну та двопалатну підтримку в Конгресі США. Окремо хочу подякувати Президенту Байдену, його адміністрації за постійну роботу».

Володимир Зеленський докладно поінформував сенаторів про розвиток ситуації на фронті. У цьому зв’язку Президент України відзначив важливість безпекової допомоги, що надходить від Сполучених Штатів, та необхідність її продовження й нарощування. Глава Української держави також наголосив, що Україна забезпечує надійний контроль над озброєнням і військовою технікою, що надходять від іноземних партнерів.

Відзначаючи лідерські позиції США у комплексній підтримці України під час протидії російській збройній агресії, Володимир Зеленський зробив акцент на важливості активізації фінансової допомоги нашій державі. Президент висловив переконання, що Сполучені Штати Америки й далі підтримуватимуть Україну як лідер серед усіх держав, що надають допомогу нашій країні.

Окремо Президент наголосив на необхідності посилення санкційної політики щодо Росії.

«Це великі спільні зусилля. Вони дають результати. Хоча ще не спрацювали на повну. Попереду – багато роботи. Розраховую, що санкційний тиск нарощуватиметься. Одним з елементів такого тиску має стати запровадження візових обмежень для громадян РФ. Щоб росіяни відчули наслідки власної підтримки агресії проти України», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі окрему увагу приділили ситуації на Запорізькій АЕС. Президент України зробив акцент на тому, що дії Росії є проявом ядерного тероризму та становлять глобальну загрозу. Насамперед це стосується Європейського континенту.

«Запорізька АЕС має бути демілітаризована та повернута під контроль України», – зазначив Глава держави й додав, що в цьому зв’язку на місію МАГАТЕ покладаються великі надії.

Під час зустрічі окремо обговорили роботу, що її веде наша держава, зокрема у форматі Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України, співголовами якої є керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Розробити дієві гарантії безпеки сьогодні як ніколи важливо для нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Співрозмовники також відзначили важливість нещодавнього візиту до Вашингтона першої леді Олени Зеленської, що сприяв підвищенню поінформованості американського суспільства та політикуму про наслідки розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України, а також посиленню підтримки нашої держави.

Президент окремо наголосив на важливості й результативності постійної взаємодії між Україною та Сполученими Штатами на рівні міністрів оборони Олексія Резнікова і Ллойда Остіна, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Державного секретаря США Ентоні Блінкена, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та радника Президента США з національної безпеки Джейкоба Саллівана.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив сенаторам ордени «За заслуги» І ступеня, якими їх було нагороджено Указом Глави держави від 23 серпня 2022 року за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.