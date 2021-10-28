Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом і керівником департаменту закордонних справ Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президентом, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом.

Співрозмовники обговорили підготовку до 5-ї Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 4-5 липня 2022 року у швейцарському місті Лугано.

«Ми дуже чекаємо на Конференцію з питань реформ в Україні, яка відбудеться наступного року в рідному для вас кантоні Тічино», – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до Ігнаціо Кассіса.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено двосторонній торговельно-економічній співпраці.

«Швейцарія – важливий торговельно-економічний партнер України. Ми зацікавлені в подальшому залученні масштабних інвестицій і реалізації перспективних проектів», – наголосив Глава держави.

Відзначено, що одним з найуспішніших проектів, що нині реалізуються в Україні, є проект швейцарської компанії Stadler Rail AG з модернізації та виробництва в нашій країні міського та приміського рейкового транспорту. Проект заплановано втілити в різних містах України.

Співрозмовники позитивно оцінили реалізацію започаткованого за фінансування швейцарської сторони проекту з виготовлення в Україні апаратів штучної вентиляції легень. Було відзначено особливу важливість спільного виробництва апаратів ШВЛ, зокрема, з огляду на чергову хвилю пандемії COVID-19 у світі.

Значну увагу сторони приділили реалізації культурних проектів, спрямованих на популяризацію України.

«Наша мета – щоб українська мова звучала поруч з іншими мовами світу у найбільш знакових культурних та історичних місцях», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Ігнаціо Кассісу за значну гуманітарну допомогу, що її надає Швейцарія нашій державі, зокрема українцям по обидва боки лінії розмежування на Донбасі.