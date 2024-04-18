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Зустріч Президента з представниками іудейських релігійних організацій з нагоди свята Песах
Зустріч Президента з представниками іудейських релігійних організацій з нагоди свята Песах

18 квітня 2024 року - 16:26

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Володимир Зеленський зустрівся з єврейською громадою напередодні свята Песах

18 квітня 2024 року - 19:15

Володимир Зеленський зустрівся з єврейською громадою напередодні свята Песах

Президент України Володимир Зеленський з нагоди свята Песах зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій і поспілкувався з учнями спеціалізованої школи № 325 «Щастя».

Глава держави відвідав один з уроків і подякував за запрошення у знакове для іудеїв свято, яке символізує перемогу свободи над рабством.

«Як це символічно, що ми у єврейській школі й перебуваємо в бомбосховищі. Ось такий переддень Песаху. Це дуже важливий сигнал усьому світові, що кожен народ і нація борються за свободу та свої цінності, які важливіші за умови… Що ми у бомбосховищі, що в дітей воно є, і це не їхній вибір, а те, що зробила Росія… Єврейська спільнота підтримує Україну в боротьбі за свободу заради всіх наших дітей і майбутнього», – зазначив Володимир Зеленський під час зустрічі з рабинами.

Президент наголосив на тому, що зараз украй важливо посилювати протиповітряну оборону, щоб захистити наших людей. Він також подякував представникам іудейських організацій за те, що вони допомагають залучати до допомоги Україні міжнародних партнерів, зокрема зі США.

Головні рабини міст зауважили, що не виїжджали з країни з початку повномасштабного вторгнення, бо під час війни надзвичайно важливо залишатися зі своєю громадою. Вони запевнили, що й надалі докладатимуть усіх можливих зусиль і молитимуться за перемогу України.

«Головне – не мати страху. Ви як лідер показуєте великий приклад у цьому. Вся країна дивиться на вас і бачить, наскільки ви впевнений, наскільки ви сміливий, і це те, що тримає людей із великою надією на перемогу», – сказав головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький.

Він додав, що найкраща маца, хліб із пшеничного борошна, який вживається під час Песаху, виготовляється в Україні. А голова ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер нагадав, що Тору вперше готуються видати українською.

«Те, що ми перекладаємо Тору українською мовою, ми впевнені, наближає повну перемогу. Таку, яка змінить увесь світ. Бо кожна наша дія змінює цей світ. Такий світ, де будуть знищені всі сили зла як у війні проти Ізраїлю, так і у війні проти України», – наголосив Меїр Стамблер.

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Зустріч Президента з представниками іудейських релігійних організацій з нагоди свята Песах

18 квітня 2024 року - 16:26
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