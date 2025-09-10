Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Президента США генералом Кітом Келлогом

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Президента Сполучених Штатів Америки з питань України генералом Кітом Келлогом, який прибув до Києва з візитом.

Важлива тема зустрічі – кроки для досягнення реального миру та гарантії безпеки для України. Сторони обговорили розширення ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю систем Patriot, двосторонні угоди щодо дронів і зброї, які Україна запропонувала США. Україна розраховує на позитивну реакцію американської сторони.

Окрему увагу приділили роботі з партнерами для посилення тарифно-санкційного тиску на Росію, щоб якомога швидше з’явилася можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити війну. Президент наголосив, що саме тристоронній формат переговорів на рівні лідерів найбільш ефективний.

Сторони обговорили міжнародну співпрацю для повернення українських дітей, яких викрала Росія, а також умови, у яких перебувають викрадені діти.

Президент висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка та подякував Президенту Дональду Трампу за співчуття та реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Глава держави наголосив, що справедливість має торжествувати щоразу, коли насильство намагається взяти гору.

Крім того, Володимир Зеленський і Кіт Келлог обговорили підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, заплановані заходи, координацію між Україною та США й роботу в межах коаліції охочих. Триває опрацювання потенційних зустрічей і різних форматів.