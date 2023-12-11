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Офіційний візит Президента України до Королівства Норвегія
Офіційний візит Президента України до Королівства Норвегія

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Володимир Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Норвегії та лідерами парламентських партій

13 грудня 2023 року - 19:40

Володимир Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Норвегії та лідерами парламентських партій

Під час офіційного візиту до Королівства Норвегія Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій, представлених у норвезькому парламенті.

Під час розмови зі спікером Стортингу Президент України подякував за підтримку всіх рішень, які підтримали Україну на полі бою та захистили життя українців у тилу, допомогли нашій країні залишатися міцною. Зокрема, було відзначено рішення про пакет багаторічної фінансової підтримки для України.

Володимир Зеленський і Масуд Гарахані обговорили поточні потреби українських воїнів та посилення захисту цивільної інфраструктури. Зокрема, йшлося про виклики для української системи освіти через війну, забезпечення шкіл бомбосховищами.

Сторони торкнулися питань консолідації міжнародної підтримки на парламентському рівні, важливості захисту демократії на тлі зростання авторитаризму у світі.

На зустрічі з лідерами партій Стортингу Глава Української держави подякував представникам усіх політичних сил Норвегії за тверду підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Він висловив подяку парламентським партіям Норвегії за започаткування п’ятирічної програми підтримки України, що є чудовим прикладом для інших.

Президент і лідери партій Норвегії обговорили напрями подальшої співпраці

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Офіційний візит Президента України до Королівства Норвегія

13 грудня 2023 року - 12:43
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