Володимир Зеленський зустрівся зі Спікером Саейму Латвії

У Ризі Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спікером Саейму (парламенту) Латвійської Республіки Інарою Мурнієце.

Глава держави подякував за активну позицію парламенту Латвії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, надання допомоги постраждалим на Донбасі.

Володимир Зеленський також висловив вдячність за принципову позицію Латвії та солідарність з Україною у засудженні рішення про повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи російської делегації та привітав важливу ініціативу стосовно створення в ПАРЄ постійної групи «Балтік плюс».

Глава держави відзначив необхідність розвитку міжпарламентської співпраці двох країн і висловив сподівання на налагодження активного діалогу та ефективних робочих контактів між Саеймом і Верховною Радою.

«Латвія – маленька країна, але велика по суті, бо у вас велике серце», – зазначив Володимир Зеленський.

Латвійські парламентарі були задоволені почути, що понад 60% українців хочуть бути у Євросоюзі, й обіцяли підтримувати Україну на цьому шляху.

Глава держави та Спікер Саейму Латвії обговорили координацію дій у рамках «Східного партнерства».

Володимир Зеленський розповів про реформи, які імплементує Україна. Латвійські депутати зазначили, що реформи є складними, однак також наголосили, що задоволені динамікою змін, які наближають Україну до європейського простору.

Вони запросили представників українського уряду та парламенту на конференцію щодо питань України, яка відбудеться в Ризі у грудні.

Крім того, Президент оглянув сесійну залу Саейму Латвії та коротко поспілкувався з членами міжпарламентської групи дружби «Латвія – Україна».