Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Острозької академії

На Рівненщині Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі студентами Національного університету «Острозька академія».

Передусім Глава держави подякував 30 добровольцям – студентам закладу, які захищають Україну та незалежність нашої держави на фронті.

«Те, що така кількість добровольців, військових, дійсно патріотів пішла захищати нашу державу, говорить і про те, що вам потрібно захищати, – це такий дух Острозької академії. Безумовно, і рівень освіти, що дуже важливо. Але мені здається, важлива енергія, дух – те, що тут зберігається», – сказав Президент.

Під час спілкування зі студентами Володимир Зеленський, зокрема, розповів про позицію України щодо закінчення війни, встановлення справедливого й тривалого миру та збереження незалежності.

«Є освіта, є енергетика, є газ, є зброя, є твій флот, а не їхній флот на твоїй території, у твоїх водах. І багато-багато іншого. Економіка, армія – дві важливі речі. Коли твоя економіка незалежна від Росії чи від будь-яких викликів, ти незалежний. І коли в тебе є армія, яка незалежна від будь-яких впливів. Тобто ось за що ми сьогодні боремось», – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, зараз важливо зберегти єдність партнерів, насамперед Америки та Європи, щоб у світі працював закон, а не зброя. Саме тому під час усіх переговорів із союзниками Україна наголошує на важливості спільної позиції та гарантій безпеки не лише для себе, а й для всього світу.

«Нам потрібен цей союз. Передусім – зберегти або посилити. Потім розуміти, як закінчиться ця війна, і розуміти, які все ж таки гарантії безпеки для всього світу. Бо у війни більше немає відстані. Після того як ракети літають на тисячі кілометрів, дрони літають на тисячі кілометрів, ти можеш воювати з країною, яка розташована від тебе за дві-три тисячі кілометрів», – сказав Президент.