Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом в Україну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

«Передусім хочу подякувати вам за цей візит. Для мене особисто, для України, для нас усіх – це велика честь, що ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої незалежності. Це для нас дуже важливо», – наголосив Президент на початку зустрічі.

Володимир Зеленський нагадав, що вже двічі за час своєї каденції був у гостях у Вселенського Патріарха, а Його Всесвятість відвідує нашу країну вже втретє.

«І саме на 30-річчя незалежності України. І це знакова подія, тому що це відбувається у рік 30-ліття вашого обрання Вселенським Патріархом», – зазначив Глава держави.

Зі свого боку Вселенський Патріарх Варфоломій подякував Президентові України за запрошення й наголосив, що щасливий бути на прекрасній гостинній українській землі, особливо тоді, коли Україна святкує 30-ту річницю незалежності.

«Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату», – сказав Його Всесвятість.

Під час розмови зі Вселенським Патріархом Володимир Зеленський відзначив, що наша країна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій.

Глава держави подякував Його Всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності. Також він подякував за постійні молитви за мир в нашій країні.

Співрозмовники обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях України.

Володимир Зеленський зазначив, що одним з чинників, які агресор застосовує проти України як гібридну зброю, є релігійний.

Президент подякував Вселенському Патріарху за увагу та підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків внаслідок російської агресії.

«Знаю, як тепло ви приймали їх у вашій резиденції на Фанарі у 2018 році. Високо ціную готовність провести зустріч з ними у межах вашого візиту», – сказав він.

Вселенський Патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ від імені Матері-Церкви.

Під час зустрічі також були обговорені подальші кроки щодо тіснішої взаємодії України та Вселенського Патріархату.