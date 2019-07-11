Володимир Зеленський звернувся до керівництва МЗС та ГПУ щодо повернення до України нацгвардійця Віталія Марківа

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Віталія Марківа, якого в Італії засудили до 24 років ув'язнення за нібито причетність до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

«Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою та незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа. До того часу доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з нашим ветераном», – заявив Володимир Зеленський.