Володимиру Зеленському та Фрідріху Мерцу продемонстрували сім видів дронів, вироблених на українсько-німецьких підприємствах

Сім видів дронів, створених на спільних українсько-німецьких підприємствах, продемонстрували Президенту України Володимиру Зеленському та Федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу перед початком двосторонньої зустрічі в Берліні. Шість із них повітряні та один – наземний.

Дрон «Лінза 3.0» (спільне виробництво Frontline Robotics та Quantum Systems). Цей безпілотник має 12-дюймову платформу, здатний нести до 4 кг на відстань до 15 км та перебувати в повітрі до 60 хвилин. У 2026 році в Німеччині планують виготовити щонайменше 10 тис. таких безпілотників української розробки.

Наземний роботизований комплекс «Терміт» (спільне виробництво Tencore та Fernride). Цей НРК призначений для евакуації та потреб логістики, адаптований до різних типів місцевості й має дальність до 40 км.

Розвідувальний дрон «Бабка» (спільне виробництво TAF Industries та Wingcopter), що визначає цілі для ураження.

Дрон середньої дальності Anubis (спільне виробництво Airlogix та Auterion), призначений для ураження живої сили, тактичних і стратегічних цілей, а також броньованої техніки.

Дрон малої дальності Seth-X (спільне виробництво Airlogix та Auterion) розроблений для знищення особового складу та легкої бронетехніки, включно з логістичними й транспортними засобами.

FPV-дрон-камікадзе KOLIBRI 10″ (спільне виробництво TAF Industries та Thyra), призначений для ураження цілей та перехоплення.

Дрон-перехоплювач STRILA (спільне виробництво WIY Drones та Quantum Systems), що забезпечує перехоплення швидкісних повітряних цілей типу Shahed. Максимальна швидкість становить до 415 км/год.

Також сьогодні в Посольстві України в Німеччині відбулося підписання шести нових угод про співпрацю в межах ініціативи Build with Ukraine:

TAF Industries & Thyra підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення українсько-німецького спільного підприємства для виробництва перехоплювачів БпЛА для розвідувальних дронів.

WIY & Quantum Systems підписали Меморандум про співпрацю щодо створення спільного підприємства для виробництва протишахедних перехоплювачів WIY STRILA.

Ukraviasystem & POINToX підписали Меморандум про співпрацю щодо спільного виробництва ракетно-авіаційних систем.

Німецька компанія Helsing та українська Culver Aviation домовились про спільне виробництво дронів.

Крім того, укладені дві угоди про технологічну співпрацю з Diehl та українськими компаніями FirePoint і «Луч».