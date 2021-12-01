Волонтерство зробило Україну непереможною у 2014 році й робить непереможною сьогодні – Президент

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Міжнародного дня волонтера, що відбулися на території музейного комплексу «Мистецький Арсенал» у Києві.

«Український народ ніколи не був байдужим. Ми завжди були чуйними до проблем, до потреб інших. Ми завжди допомагали одне одному в біді, та однієї миті поняття «українці» й «волонтери» стали синонімами», – наголосив Володимир Зеленський і додав, що ця мить – це 2014 рік, коли почалася війна на Донбасі.

«Мить, коли змінилося все. Мить, коли змінилися всі», – зазначив Глава держави.

Президент згадав три історії волонтерів, котрі з початком збройної агресії проти України полишили своє звичне мирне життя заради допомоги українській армії. Вони привозили бійцям, які обороняли Україну на передовій, каски, бронежилети, тепловізори й оптичні приціли, аптечки та важливі медикаменти.

«Третя історія – про звичайного 11-річного хлопчика із заходу нашої держави. Звичайного, який дуже хотів велик, щоб бути одразу дорослим. І незвичайного, який дуже хотів просто допомогти дорослим. Він довго складав гроші. Влітку допомагав матусі збирати й продавати яблука, а восени роздавав рекламні листівки. Взимку вивчив колядки й на свята пройшовся по всіх бабусях, дідусях, родичах, навіть троюрідних. І ось його маленька дитяча скарбничка заповнена вщерть. Купюри по одній, дві, п’ять, десять гривень, дві двадцятки й навіть є сотня. Але все змінилося знову однієї миті. «Мам, я тут подумав… Мабуть, велик почекає, передай це нашим хлопцям… Вони точно чекати не можуть», – розповів Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що таких мужніх і самовідданих чоловіків, жінок і дітей в Україні тисячі – у кожному куточку країни.

«Вони на заході, на сході, на півночі, півдні та в центрі нашої прекрасної країни. Вони в кожному місті, у кожному селі. На кожній вулиці, у кожному будинку, у кожній родині, яка живе в Україні. І яка живе за кордоном. І разом тисячі чоловіків, жінок, бабусь і дідусів, хлопців і дівчат – тисячі їх перетворюються на мільйони нас», – наголосив Глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, волонтерство зробило Україну непереможною у 2014 році і робить нашу державу непереможною сьогодні й завжди.

«Бо неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома. Армію, до лав якої в одну мить стають десятки, сотні тисяч, мільйони небайдужих. Тих, хто готовий віддати все, що є, тому що обіцяв хлопцям приціл. Тих, хто готовий шукати всю ніч необхідні ліки. Тих, хто вважає, що «велосипед почекає»… Мільйони українців. Гідних. Вільних. Небайдужих», – сказав Президент.

Після виступу він вручив державні нагороди та привітав усіх присутніх з Днем волонтера.

Під час урочистостей йшлося про розвиток волонтерського руху в Україні, який набув особливого масштабу з часів Революції Гідності та початку війни на Донбасі у 2014 році, про історію сучасного світового волонтерства, яка налічує понад 160 років.

Запрошених також ознайомили з різновидами волонтерської діяльності. Це, зокрема, медико-соціальна допомога, адаптація до кліматичних змін та екологія, зоозахист, психореабілітаційна допомога, гуманітарна освіта та адвокація, «волонтерство без кордонів».

Волонтерів також привітали гурти «Антитіла» та «Друга Ріка», які виконали свої музичні композиції.