Ворог прагне реваншу, але ми впевнені в нашій армії та чекаємо потужних рішень від партнерів – Володимир Зеленський

Україна та наші партнери робитимуть усе необхідне, щоб наміри Росії перейти до нового етапу наступу з метою реваншу зазнали невдачі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Одесі.

«Я думаю, що Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Думаю, вона його почала. І я думаю, що їм не вдасться забезпечити своє суспільство якимось переконливим позитивним результатом у наступі. Я впевнений у нашій армії. Ми будемо їх усіх потроху зупиняти, розбивати й готувати свій великий контрнаступ», – наголосив Глава держави.

Як зазначив Президент, не припиняються спроби Росії досягти успіху в цій війні, зокрема на Донецькому напрямку, і цей процес постійно посилюється.

«Щодня в них або нові групи кадрових військових, або ми бачимо збільшення кількості «вагнерівців». Усю цю інформацію наші військові обробляли. І запит до партнерів щодо посилення нашої армії ґрунтувався саме на цій інформації», – розповів він.

За словами Володимира Зеленського, Україна детально аналізує всі наявні дані та звертається до партнерів по відповідну підтримку.

Глава держави відзначив позитивні результати нещодавньої зустрічі у форматі «Рамштайн», але наголосив на важливості того, щоб відповідні рішення були вчасними.

«Тому що іноді хороші рішення, коли уповільнюються, в результаті стають слабкими», – переконаний він.

Як повідомив Президент, тривають переговори щодо формування танкової коаліції, і через величезну кількість наявних викликів часу на довгі роздуми немає.

«Нам потрібні рішення. Ми хотіли б залучити якомога більше країн до танкової коаліції, щоб мати успіхи на полі бою. Втім, це справді доволі складне питання, бо іноді ситуація залежить не від одного рішення, а від кількох. Деякі країни можуть забезпечити підготовку, деякі можуть дати боєприпаси. Нам треба працювати разом», – пояснив Володимир Зеленський.

Зокрема, він висловив сподівання на позитивні рішення щодо постачання танків з боку Данії у найближчому майбутньому.

Зі свого боку Метте Фредеріксен зазначила, що з початку війни її країна заявила, що підтримуватиме Україну всім необхідним, і довела на практиці, що є для України справжнім другом.

«Звичайно, танки – це те, що ми сьогодні обговорювали. Ми нещодавно передали Україні артилерійські системи. Але танки також потрібні. Ми говорили про різні теми, які важливі для України зараз і на майбутнє, зокрема про танки», – сказала Прем’єр-міністр.