Ворог свободи має програти, ось чому ми звертаємося по підтримку до Сполучених Штатів – виступ Президента України на зустрічі з членами Національної асоціації губернаторів США

Дуже дякую за цю можливість!

Пані та панове!

Посол!

Шановні представники всієї Америки – від східного узбережжя до західного.

Усі міста й громади Сполучених Штатів фактично представлені на цій зустрічі, і це честь для мене – звертатися до вас.

Щойно я завершив поїздки до тих регіонів нашої країни, які звільнені від російської армії або межують із зоною боїв.

Усе це – колосальна територія. Лінія активних бойових дій в Україні зараз – понад 1200 кілометрів. Це як із Вашингтона, D.C., до Чикаго й назад! Фронт загалом – іще більший.

Мільйони людей живуть у містах і селах, звідки ми або вже вигнали російський прапор, або готуємося вигнати.

Вдумайтесь у цю кількість: майже 1900 міст і сіл нашої країни потребують відбудови.

Школи й церкви, житлові будинки й підприємства, транспорт та електростанції... Усі ви добре знаєте, що таке після руйнівного торнадо відновити умови для життя. Ви це робите! Ми це робимо! Але після ударів людської стихії, людського зла, а не природного катаклізму.

Відновлення України буде найбільшим у Європі економічним проектом за життя кількох поколінь.

І я вірю, що Америка буде з нами в цій відбудові! Ваші компанії, ваші робочі місця... Так само, як ви зараз із нами в обороні.

Пані та панове!

Кому, як не вам, губернаторам штатів, знати, що насправді стоїть за словами «відбудова» й «оборона».

Цю війну Росія розв’язала не так проти нашої країни, як проти свободи у Європі та світі загалом. І коли запитують, чому Америка має допомагати Україні та інвестувати в нашу оборону, я відповідаю: просто погляньте на реальність.

Мільйони українських сімей розірвані війною, мільйони змушені шукати в інших країнах захисту від російського терору. Сотні українських міст і сіл спалені російською артилерією, ракетами, авіацією та іранськими дронами, які використовує Росія.

Було місто Вугледар. 15 тисяч жителів. Агресор його спалив. Маріуполь. Більш як 400 тисяч жителів. Росія залишила від нього самі лише руїни.

Тисячі полів заміновані. Значна частина нашої економіки розбита. Сотні й сотні тисяч людей силою депортовані в Росію...

Це те, що принесла держава-зло Україні. А якщо все це буде ширитися далі Європою? Містами й землями ваших союзників... Тих, щодо кого ви маєте священний обов’язок захисту.

Скільки тоді це буде коштувати Америці?

Кремль мріє принизити Америку, Європу, увесь вільний світ... Кремль мріє розколоти НАТО, спровокувати конфлікт, який поставить вашу націю перед вибором: воювати чи ні. Саме Україна зараз є вашою надійною останньою межею, вашим надійним кордоном... Завдяки українській міцності зокрема вашому народу не доведеться робити цей вибір – вибір щодо ваших чоловіків і жінок, хоробрих воїнів, чиї життя були б покладені на вівтар захисту найціннішого – свободи.

1200 кілометрів боїв в Україні. А скільки плюс до цього може бути ще у Європі? Україна здатна не допустити розширення війни. Здатна перемогти Росію на нашій землі.

Ворог свободи повинен програти швидко й надійно там, куди зайшов зі злочинною та неспровокованою агресивною війною. Ось чому ми звертаємося по підтримку до США, по зброю й по фінанси. Вистоїть Україна – вистоїть ваш мир, ваші союзники й партнери.

І я хочу подякувати всім американцям – кожному й кожній, лідерам і звичайним людям, які бачать цю реальність, які знають, як важливо захистити свободу зараз, які підтримують Україну.

Ми вдячні Президенту Байдену, обом партіям і палатам Конгресу та кожному штату, який так чи інакше залучений зараз до захисту свободи. Вдячні тим, хто готовий працювати разом із нами у відбудові.

Дякую всім вам. Дякую Арканзасу та всім працівникам оборонної індустрії штату за чудові системи «Хаймарс», які реально змінюють перебіг бойових дій і змушують російську армію до глухої оборони.

Дякую Алабамі та всім працівникам підприємств штату, які виробляють, зокрема, протитанкові системи «Джавелін», що врятували життя тисячам і тисячам українських воїнів.

Дякую Аризоні та Оклахомі, де тренувалися наші військові, зокрема для роботи на «Петріотах». Дякую кожному американському штату, який залучений до виробництва «Петріотів».

«Гарпуни» та «Стінгери», «Насамси» та «Бредлі», інші системи й продукти (не лише безпекові), послуги та рішення, які наближають українську перемогу, дають українцям стабільність життя попри війну, – це ваше виробництво, ваших штатів і людей. Техас і Невада, Меріленд і Каліфорнія, Індіана й Орегон, штати Вашингтон і Нью-Йорк і багато інших...

Кожен зі штатів уже має досвід допомоги нам. Не лише обороні, а й людям, зокрема у лікуванні та реабілітації солдатів і цивільних – дорослих і українських дітей, які були поранені російськими терористичними ударами й вибухами мін.

Сотні й сотні американських компаній, банків і виробництв уже ведуть бізнес з Україною. Тисячі компаній прийдуть у проект нашої відбудови. З Пенсильванії та Мічигану, Нью-Джерсі та Вірджинії, Міссурі та Джорджії, Коннектикуту й Колорадо...

Знаю, що окремі штати ведуть переговори про особливу співпрацю. Те, що стосується відновлення. Огайо й наша Харківська область, Іллінойс і наша Київська область, Міннесота й наша Чернігівська область. Маємо розширювати такий напрямок двосторонньої співпраці – від штату до області, від міста до міста. Те, що потужно доповнить міждержавну роботу.

Саме з Україною Америка має змогу захистити свої цінності, що збігаються з нашими. Також наша співпраця створює нове зростання для нашої й вашої безпеки, для нашої й вашої економіки, для робочих місць в обох наших країнах.

Головне – не програти час, не програти шанс, який маємо. Діяти зараз, допомагати зараз. Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати. І ми спільно здобуваємо нову міцність для наших держав.

І я впевнений: завжди будемо успішними.

Дякую за увагу! Дякую тобі, Америко, за саме таку допомогу, яка дає змогу перемагати!

Запрошую вас, хто ще не був в Україні, відвідати нашу країну й побачити, що захист нашого дому, наших людей – це захист нашої спільної мрії про свободу й гідність для кожної людини.

До речі, пан губернатор Мерфі, який у лютому відвідував Львівську область, може підтвердити: ми – гостинний народ і завжди раді гостям, які відвідують нас із відкритим серцем.

Слава Сполученим Штатам!

Слава Україні!