«Всеукраїнська школа онлайн» за три тижні показала майже 550 уроків, найпопулярніший предмет – англійська мова

Проект «Всеукраїнська школа онлайн» за три тижні трансляції продемонстрував 545 шкільних уроків. Лише на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України заняття вже переглянули 7,1 млн разів. В ефірі українських телеканалів уроки побачили майже 12,5 млн українців.

Найпопулярнішим предметом «Всеукраїнської школи онлайн» залишається англійська мова. Перший урок для 5-го класу станом на 24 квітня на YouTube-каналі МОН вже переглянуло понад 95 тис. осіб. Також глядачі цікавляться математикою та українською мовою.

Сподобалася аудиторії й фізична активність. Відео першої «руханки», викладеної на YouTube, набрало понад 348 тис. переглядів. А за перші тижні відео з хештегами #руханка та #руханкатоп у соціальних мережах переглянули понад 20 млн разів.

Згідно з даними соціологічного дослідження, яке Соціологічна група «Рейтинг» проводила протягом 10-12 квітня 2020 року, більшість українців позитивно оцінюють запуск «Всеукраїнської школи онлайн».

Цей проект, реалізований спільними зусиллями Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, громадської спілки «Освіторія», став унікальним явищем для нашої країни. Адже він не тільки полегшує доступ дітей до освіти під час карантину, а й викладає шкільну програму у новому, зручному та цікавому форматі.

Знімальний процес розпочався 27 березня, а перші уроки були показані в ефірі українських телеканалів 6 квітня. Щодня відбуваються зйомки в середньому 25 уроків. Щотижня в ефір виходить близько 130 уроків з 11 предметів для 5-11-х класів, а також «руханки».

З метою уникнення помилок уроки тепер проходять подвійну експертизу: 23 експерти допомагають учителям з підготовкою матеріалу та присутні на зйомках, ще 58 фахівців підключились до пост-продакшену.

Згодом записаний матеріал може доповнюватися, розширюватися, поглиблюватися й використовуватися й надалі – навіть після закінчення карантинних заходів. Особливо це може стати в пригоді вчителям та школярам, які живуть у віддаленій місцевості й не завжди мають доступ до якісних навчальних матеріалів.

Головною цінністю проекту стали понад 40 українських учителів, які зголосилися викладати уроки для всієї країни. Офіс Президента висловлює щиру подяку небайдужим педагогам за їхнє невтомне прагнення навчати майбутнє покоління українського народу.

Велику роль у популярності онлайн-школи відіграла участь в уроках зірок шоу-бізнесу, відомих спортсменів, телеведучих та громадських діячів. Загалом «Всеукраїнську школу онлайн» уже відвідало близько 170 зіркових гостей. Вони зробили проект більш привабливим для молодої аудиторії, адже діти могли відчути, що навчаються в одному класі з видатними особистостями.

Окрему подяку Офіс Президента України висловлює студії компанії MOZGI GROUP під керівництвом автора й музичного продюсера Олексія Потапенка (Потапа), яка в найкоротші терміни записала оригінальне музичне оформлення до всіх уроків шкільної програми.

Наразі планується, що уроки транслюватимуться щонайменше до завершення карантину.