Всі у Європі мають бути готові захищати свій суверенітет, і Україна пропонує спільну роботу, копродукцію у сфері оборони – Президент за результатами саміту «Україна – Південно-Східна Європа» в Тирані

Російська війна є спробою знищити не лише незалежність України, а й загалом міжнародний порядок, тому сьогодні всі у Європі мають бути готові захищати свій суверенітет. І Україна пропонує спільну роботу й копродукцію у сфері оборони. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою зустрічі з представниками ЗМІ за результатами саміту «Україна – Південно-Східна Європа» в Тирані.

Глава держави висловив подяку Еді Рамі та всій Албанії за щиру й принципову підтримку України, наших людей та загалом справедливості у Європі. За його словами, наша країна цінує кожен прояв допомоги від Албанії, яку отримала в цей страшний час повномасштабної війни, зокрема оборонні пакети для українських захисників. Президент також відзначив укладення з Албанією Договору про дружбу та співробітництво.

«Дякую за політичну взаємодію й однакове, абсолютно справедливе розуміння того, що всі нації заслуговують на повагу та безпеку й на те, щоб самостійно визначати своє життя, майбутнє, власну долю – без будь-якого зовнішнього диктату», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив на змістовній роботі всіх учасників другого саміту «Україна – Південно-Східна Європа», у спільній декларації якого чітко відзначені наявні загрози не лише для України, але й для всіх народів.

«Російська війна проти нашої держави є спробою знищити не лише нашу незалежність, а й загалом міжнародний порядок, у якому кожна нація має право жити вільно й заслуговує на повагу. Путін не поважає нікого й не хоче нікому дозволяти жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. І саме тому, якщо його не зупинити зараз, він розширюватиме агресію», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський висловив переконання, що сьогодні всі у Європі мають бути готові захищати свій суверенітет. Зокрема, для цього необхідно нарощувати виробництво зброї, і Україна пропонує спільну роботу, копродукцію у сфері оборони.

«Маємо робити все можливе, щоб не було жодної затримки в постачанні зброї для наших воїнів. Кожна пауза в постачанні, кожен сумнів, що світ готовий захищатися, – усе це надихає Путіна. Що більше він бачить наші дефіцити зброї, то більше думає, нібито зможе дотиснути Європу та Захід. Це вкрай небезпечна ситуація для кожної вільної нації. І сьогодні за результатами зустрічей, за результатами цього саміту ми маємо конкретні домовленості, зокрема щодо зміцнення української артилерії», – сказав він.

Глава держави також акцентував, що кожна нація, яка сьогодні прагне бути частиною європейської та євроатлантичної спільнот і яка поділяє спільні цінності Європи та Євроатлантики, заслуговує на повноправну інтеграцію до відповідних альянсів.

«Україна підтримує інтеграцію Балканських держав, і ми вдячні за підтримку інтеграції України», – заявив він.

Глава держави подякував усім присутнім на саміті лідерам держав за згоду взяти участь у Глобальному саміті миру, запланованому у Швейцарії.

«Ми можемо зробити цей саміт миру та всю роботу щодо Формули миру результативними. Війну завжди починає хтось один. А от мир – це завжди спільна робота. Усіх тих, хто поважає правила. Усіх тих, хто поважає інші народи. Усіх тих, хто справді цінує життя. Світ більший, ніж будь-який агресор. І саме тому я впевнений: відновлення чесного миру можливе. І ми маємо це зробити», – наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама зі свого боку відзначив підтримку України в її праві на територіальну цілісність, свободу вибору та демократію.

«Всі люди нашої країни залишаються з Україною, підтримують її неухильно та продовжать підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно й допоки не настане справедливий мир. Громадяни Албанії підтримують вас і хочуть, щоб Україна не програла цю війну, а перемогла», – сказав він.

За словами Еді Рами, Албанія також стурбована затримкою в наданні допомоги Україні з боку найпотужніших держав.

Він також не підтримує думку про те, що припинення постачання зброї Українській державі сприятиме досягненню миру.

«Це не лише цинічно, а й абсурдно, бо ви не можете зупинити битву, позбавляючи зброї жертву. Україна заслуговує бути підтриманою всіма можливими способами, щоб упевнитися в тому, що будь-який мир, який настане після цієї війни, буде справедливим», – наголосив Прем’єр-міністр Албанії.

Він висловив сподівання на посилення співпраці між Україною та Албанською Республікою.

Еді Рама також відзначив, що український народ одночасно бореться з агресором та працює над реформами, зокрема й необхідними для інтеграції у Європейський Союз.