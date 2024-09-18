Вже повністю підготовлений наш План перемоги; найголовніше тепер – рішучість реалізувати – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Передусім я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську, далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую всім, хто залучений. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби: Служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій – дякую!

Сьогодні були дві доповіді Головкома – спочатку тривала доповідь щодо всіх напрямків наших дій. Нашої оборони, наших наступальних кроків. Генерал Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області та нашої на це реакції. Сильної реакції. Кожен наш підрозділ там – молодці! Утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків. Максимальна увага і напрямкам на Харківщині та Донеччині – усьому нашому сходу. Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням, і це стосується і зброї, і особового складу.

Сьогодні ж говорив із міністром фінансів України й із секретарем РНБО щодо коштів на ключові державні потреби, на оборону. Ми маємо забезпечити все, що необхідно Україні.

Багато сьогодні було роботи з нашою командою міжнародників – ми готуємо зустрічі з партнерами, перемовини. Пріоритет – не тільки реалізувати все, про що ми вже домовились і що поки гальмується на етапі логістики, але й більш стратегічні речі. Ми маємо чіткі завдання щодо комплектації бригад – це техніка, це навчання. Досі ще не повністю виконані всі обіцянки щодо ППО, які звучали в межах саміту у Вашингтоні. І це важливо – саме зараз, саме на початку осені мати більше результатів для повітряного щита.

І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш План перемоги – усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер – рішучість реалізувати.

Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже – усієї Європи.

Саме заради цього працюємо.

Я дякую всім, хто допомагає! Слава всім нашим воїнам, слава нашому народу!

Слава Україні!