Яким буде майбутнє, залежить від кожного з нас сьогодні – виступ Президента перед студентами закладів вищої освіти Колумбії

Дякую, пане ректоре!

Дякую вам, шановні студенти Колумбії, пані та панове! Дякую вам.

Я радий, що маю змогу виступити перед вами напередодні Міжнародного дня студентів. Свята тих, хто навчається сьогодні й творитиме майбутнє завтра.

Саме молодь завжди була рушійною силою змін. Саме ви завжди дарували світові нові погляди, ідеї та рішення. Те, що має зробити світ кращим. І сьогодні наш світ потребує цього більше, ніж будь-коли. Я кажу це і як Президент, і як громадянин країни, проти якої Росія веде повномасштабну війну вже майже 1000 днів.

Вже 1000 днів Росія намагається знищити нас, забрати наші життя й нашу свободу.

Я міг би навести багато прикладів, які допоможуть вам краще зрозуміти, що таке російська агресія і що таке сучасна Росія. Як це, коли Росія приходить у твій дім, на твою землю. Наведу лише один приклад: те, як сьогодні живуть ваші однолітки, українські студенти та молодь. Десятки тисяч юнаків і дівчат були змушені покинути свої рідні міста та альма-матер. Десятки наших університетів були переміщені – із Донецька, Луганська, Сімферополя, Маріуполя та багатьох інших міст, куди прийшла Росія, її ракети та бомби. Кожен сьомий навчальний заклад в Україні був або зруйнований, або пошкоджений. І це не просто будівлі – це молодь, це мрії, надії, це майбутнє наших дітей, нашої молоді. І з кожною зруйнованою школою чи університетом знищуються можливості для розвитку. Це реальність, із якою щодня стикаються молоді українці.

Але попри все ця руйнація не зламала нас, вона зміцнила нашу рішучість і нашу волю. Тож сьогодні українська молодь є символом стійкості. Нескінченної мужності. Наші студенти не тільки опановують свої майбутні професії попри війну, обстріли та сигнали тривоги, вони активно займаються волонтерством, підтримують армію, наших воїнів. Багато з них залишили аудиторії, щоб піти на фронт захищати своє: свої сім'ї, свою землю, свою країну, свої права. Все те, що нам дороге. Все, що Росія намагається знищити. Вже майже 1000 днів поспіль.

Боротьба нашої країни за життя триває вже майже 1000 днів. І ця боротьба не лише про Україну. Вона стосується й вас, кожного, хто цінує свободу, право обирати власний шлях і майбутнє без війни. Яким буде це майбутнє, залежить від кожного з нас сьогодні – людей, які живуть у різних куточках світу, але мають однакове розуміння таких понять, як свобода та справедливість. Колумбія та Україна є прикладом цього.

Ми живемо на різних континентах, у різних часових поясах, але маємо багато спільного. І це більше, ніж жовтий і синій кольори на наших прапорах. Це також схожі історичні виклики і, я впевнений, спільне бачення цінностей, які потрібно захищати.

Війна Росії проти нас, проти України, – це більше, ніж війна. Це спроба відновити колоніальну імперію, поневолити наш народ, відібрати нашу свободу та право вибору. Колумбійці, які пережили боротьбу проти колоніалізму, знають, що це таке. Вони знають, якими жорстокими можуть бути загарбники, як вони намагаються зламати ваш опір і як важливо боротися, відстоювати свою свободу та право кожного народу жити незалежно, зберігати свою ідентичність.

Як одна з найбільш багатонаціональних країн Латинської Америки, Колумбія також є прикладом здатності захищати свою культуру та різноманітність. У вашій країні переплелися десятки культур та етнічних груп, кожна з яких зберігає свої традиції, мову, мистецтво та ідентичність.

Україна також має багату культурну спадщину. В нас проживає близько сотні різних національностей і корінних народів, зокрема кримські татари. Зараз на окупованих територіях вони стикаються з численними переслідуваннями з боку Росії – арештами, ув'язненнями, полоном, регулярними обмеженнями прав.

У Криму зокрема і в Україні загалом Росія знищує не лише фізичні об'єкти, а й основи культури та ідентичності, право бути тими, ким ми є.

Я впевнений, що наші народи знають, наскільки це важливо. Вони знають, що за це варто боротися. Україна та Колумбія мають хороший простір для співпраці та культурного обміну. Це проєкти зі збереження культурної спадщини, захисту прав корінних народів, розвитку освітніх програм та ідей культурної толерантності. Разом із Колумбією ми хочемо показати, що різноманітність робить нас сильнішими, що унікальність кожного народу – це наш спільний скарб, який варто зберігати й захищати.

Задля відновлення справедливості й тривалого миру Україна представила міжнародній спільноті Формулу миру. План конкретних кроків, 10 пунктів для припинення війни та забезпечення безпеки на планеті.

Це не лише наш план, це наш заклик до кожної країни, до кожного долучитися до захисту глобальної безпеки.

І кожен голос має значення. Голос Колумбії та всіх демократичних країн може наблизити нас до нової системи, у якій жодна країна не зможе безкарно здійснювати агресію.

У червні цього року ми провели перший Саміт миру у Швейцарії, який зібрав понад сто держав і міжнародних організацій з усіх регіонів світу. Більшість із них були представлені на рівні лідерів. Дуже шкода, що Президент Колумбії або будь-який інший представник вашої країни не був присутній. Дуже шкода. Однак я вірю, що Колумбія знайде спосіб приєднатися до процесу відновлення справедливості. І саме тут ваша роль як молодих людей, які формуватимуть майбутнє Колумбії, є вирішальною.

Триває підготовка до другого Саміту миру. Кожна держава може взяти на себе ініціативу щодо реалізації будь-якого з пунктів. Кожна знайде сферу, яка буде для неї пріоритетною. Я вважаю, що Колумбія могла б зробити значний внесок, наприклад, у забезпечення екологічної безпеки у світі.

Справжня перемога можлива лише за умови, що ми стоятимемо разом. Коли всі демократичні нації об'єднаються для захисту справедливості, ми зможемо змінити світ на краще. Ми дякуємо вам за підтримку з боку колумбійської академічної спільноти, за вашу солідарність, за ваше прагнення до справедливості. Разом ми можемо побудувати світ, де колоніалізм та агресія ніколи, ніколи, ніколи більше не будуть прийнятними. Дякую вам. Дуже дякую. Дякую за запрошення. Дякую, Колумбіє. Дякую, друзі, за вашу увагу. І я готовий розпочати нашу дискусію.

Слава Україні!