Якісна інфраструктура та своєчасна виплата зарплат і пенсій: Президент поставив завдання новому голові Донецької ОДА Павлу Кириленку

5 липня Президент України Володимир Зеленський у Краматорську представив нового голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

Глава держави зазначив, що в останні роки дуже багато розмов про те, що, мовляв, на Донбасі забороняють говорити російською мовою, «притесняют русский язык», тому на танках треба їхати й захищати російськомовних.

«Щоб не було більше жодних маніпуляцій щодо цього, я продовжу російською мовою», – наголосив Володимир Зеленський і продовжив виступ російською.

Президент окреслив першочергові завдання новопризначеного керівника Донецької ОДА. Це якісна інфраструктура та своєчасна виплата зарплат і пенсій.

«За Донбасом прискіпливо стежить увесь світ – під час зустрічей за кордоном піднімаю це питання як пріоритет. А головне – за Донбасом спостерігає вся Україна. Ми маємо показати всім наочно, особливо українцям на окупованій території, що ми всі – єдина країна», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, першочерговим завданням є припинення вогню і для цього робиться все можливе, включно з активізацією переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську. Зокрема, розпочалося розведення сил біля Станиці Луганської.

Глава держави зробив акцент на важливості забезпечення якісного водопостачання у Донецькій області. Президент повідомив, що спілкувався щодо цього з Прем'єр-міністром. Крім того, серед пріоритетів – відновлення Краматорського аеропорту та погашення заборгованості із зарплатні на шахтах.

Володимир Зеленський зазначив, що соціально-гуманітарні питання на Донбасі можна вирішувати вже зараз, а не шукати винних чи списувати на війну.

«Ми зобов'язані паралельно закінчувати війну та відновлювати Донбас», – підкреслив він.

Президент повідомив, що у вересні відбудеться великий бізнес-форум для залучення коштів на допомогу Донбасу, куди запрошені інвестори з різних країн.

Володимир Зеленський також прокоментував інформацію щодо родини Павла Кириленка на окупованій території та брата, який, за повідомленнями, співпрацює з окупантами.

«Батьки вважають себе українцями, вони нікуди не хочуть переїжджати. Стосовно брата – для Павла це болюче питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати. З братом він не спілкується через політичні розбіжності. Сам Павло поїхав з окупованої території і працює в Україні з перших днів окупації. Багато розбитих родин через війну. Прошу не ділити нас на своїх і чужих, людей, які сьогодні живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони теж українці», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Павло Кириленко подякував Президенту за довіру й підкреслив, що всі поставлені завдання будуть виконані.

«Я впевнений у плідній співпраці з правоохоронними органами, з органами місцевого самоврядування, з райдержадміністраціями, а також з об’єднаними територіальними громадами після того, як вони будуть створені», – заявив новопризначений голова Донецької ОДА.