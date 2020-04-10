Якщо нам вдасться пройти Великдень, щоб поменше людей заразилися, зможемо говорити про покращення ситуації – Президент

В областях перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус та як виконується протокол лікування таких недужих. Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, дві комісії – вірусологів та пульмонологів – перевірять стан забезпечення медичними засобами лікарень у регіонах та готовність медпрацівників до прийому хворих. Також буде детально вивчено кожен випадок смерті, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності надто високий.

«Справді, у деяких областях кількість смертей значно вища, ніж в інших. Це насторожує. Можливо, нашим лікарям у регіонах треба чимось допомогти», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас на нараді зазначалося, що зафіксовано спад зараження COVID-19 на Тернопільщині – в області, яка була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

«Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про покращення ситуації в Україні. Але доти кожен українець має усвідомлювати важливість карантину», – наголосив Президент.