Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються; Донбас буде українським – звернення Президента України

Незламний народе нашої найсміливішої країни!

Усі наші захисники й захисниці!

Сьогодні хочу розпочати це звернення зі слів подяки всім, хто працює в екстреній медичній допомозі. Сьогодні їхнє професійне свято. Це люди справді незламні, справді сміливі, справді віддані добрій справі.

Неможливо навіть порахувати, скільки життів врятували працівники «екстренки». Якими б не були умови, яким би не був час, вони завжди виконують свою роботу.

Я вдячний кожному й кожній за справді швидку допомогу та реально самовіддану роботу. Вдячний за роботу в час пандемії. Вдячний, що зараз, у час повномасштабної війни, люди мають доступ до швидкої і в районах бойових дій. Вдячний за справжній героїзм, який проявляється всюди, який проявляють і фельдшери, і водії.

На жаль, ця війна забрала й життя тих, хто робив усе, щоб урятувати інших. Вічна їм памʼять!

Сьогодні представники нашої держави – Прем’єр-міністр і міністр охорони здоровʼя – вручили нагороди працівникам екстреної медичної допомоги. І це той мінімум, який держава може зробити, щоб відзначити те, що вони роблять.

Але обов’язково буде й максимум. До цієї війни, до 24 лютого, ми робили все, щоб підняти забезпечення «екстренки» та її працівників на достойний рівень. І ми обовʼязково продовжимо цю політику, коли дійдемо до миру для нашої країни.

Провів сьогодні нараду з Кабінетом Міністрів. Заслухав доповіді з широкого кола питань. Очікую від урядовців більшої активності. Зокрема, щодо подолання дефіциту пального, який утворився через російські удари по нафтопереробному заводу в Кременчуку і по нафтобазах у різних регіонах держави. І щодо забезпечення робочих місць для наших людей. І щодо інших важливих економічних питань.

Продовжую збирати для нашої боротьби якнайширшу міжнародну підтримку. Сьогодні звертався до політичної та експертної спільнот Індонезії. Говорили про загрози, які Росія створила для кожної країни у світі зараз.

Чого варта одна лише продовольча криза. Коли через російську блокаду наших портів на ринку очевидно не вистачає продовольства. А отже, провокується зростання цін. А отже, провокується політичний хаос у тих країнах, які найбільше залежать від нашого експорту.

Вдячний індонезійцям за розуміння наших аргументів, нашої країни та підтримку в протистоянні таким кризам, які провокує Росія.

Поспілкувався сьогодні зі студентами Стенфордського університету. Це один з провідних світових вишів. Було приємно побачити українських студентів і студенток, які там навчаються. Було приємно також почути, наскільки щиро й повно американська студентська спільнота усвідомлює, що ми в Україні боремось за нашу спільну свободу – одну на всіх у світі.

Запросив студентів Стенфорду після завершення навчання приєднатися до реалізації проекту відбудови України. Бо це справді буде найбільший проект із захисту свободи для їхнього покоління.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Італії Маріо Драґі. І про те, як не допустити подальшого розгортання продовольчої кризи. І про постачання пального в Україну – ця тема обов’язково є в усіх моїх контактах з європейськими партнерами. І про оборонну підтримку для нашої держави.

Звичайно, детально обговорили ситуацію на полі бою. Складну ситуацію на Донбасі.

Як і передбачалося, дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація – все.

Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. Ми робимо все для того, щоб посилити його. І посилимо.

Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. Тому що це – ми, це наша сутність. І навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто й кожну громаду. І там немає й не буде жодної реальної альтернативи нашим українським прапорам.

Як і завжди, підписав сьогодні указ про нагородження наших військових. Державними нагородами відзначені 198 військовослужбовців Збройних Сил України, чотири з них – посмертно. А також 27 військовослужбовців Головного управління розвідки.

Вічна слава всім, хто виборює нашу незалежність!

Вічна памʼять кожному й кожній, хто віддав своє життя за Україну!

Слава Україні!