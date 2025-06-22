Якщо Росія відчує, що ми відповідаємо жорстко й боляче, тоді мир стане найпопулярнішою темою в Москві – Президент

Звертаючись до Сенату й Палати представників парламенту Нідерландів, Президент Володимир Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію та підтримати оборонні спроможності України.

Глава держави зазначив, що з початку повномасштабної війни Росія застосувала проти України 28 тис. 743 «шахеди». Лише в червні цього року росіяни запустили вже 2736 «шахедів».

«Росія ніколи б не спромоглася на таке, якби не її зв’язки з режимом в Ірані. А ми в Україні ніколи не змогли б збити більшість цих дронів без підтримки наших партнерів», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що російські пропагандисти погрожують інших країнам. Тим часом розвідки України, Нідерландів та інших держав у Європі вважають, що Росія планує ворожі операції на території НАТО.

За словами Глави держави, відповіддю на агресію Росії має стати політична ізоляція та посилення санкцій проти неї.

«Військові плани мають стати вбивчо дорогими для Росії. Ми маємо по-справжньому заблокувати їхній танкерний флот і відрізати їх від міжнародного банкінгу», – заявив Президент.

Глава держави акцентував на необхідності сильного 18-го пакета санкцій ЄС. Щоб обмежити здатність Росії воювати, потрібно знизити граничну ціну на російську нафту до 30 дол. за барель.

«Путін удає, що не розуміє, які правила формують сучасний світ. І тут, у Гаазі, я хочу сказати це дуже чітко – для Путіна. Є правило “Не вбий”. Є правило “Не поводься як нелюд із людьми”. Є правило “Не спалювати міста й села”. Є також правило “Не виправдовувати й не спонсорувати терор”. Є правило “Не красти дітей”. І якщо ти порушуєш такі правила, має бути відповідальність», – сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував Нідерландам за відчутну допомогу українцям, новий оборонний пакет і підтримку внутрішнього виробництва зброї в Україні. Глава держави також наголосив на тому, що необхідно збільшувати видатки на оборону в європейських країнах.