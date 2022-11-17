Якщо світ працюватиме в єдності, голод буде переможений – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні маємо важливі міжнародні результати.

Подовжено нашу експортну зернову ініціативу. Попри всі складнощі, попри різноманітні маніпуляції Росії будемо й далі експортувати агропродукцію через наші чорноморські порти.

Це дуже конкретна річ – те, завдяки чому світ бачить значення України. За час від 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли вже понад 450 суден. Загальний обсяг продовольства – 11 млн тонн. Географія дуже широка: Марокко, Алжир, Лівія, Туніс, Єгипет, Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Ємен, Ліван, Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, а також країни Європейського Союзу.

Десятки мільйонів людей, передусім у країнах Африки, врятовані від голоду, зокрема шляхом постачання в межах Продовольчої програми ООН із наших портів.

Вдалося й знизити напругу на глобальному продовольчому ринку. А це означає, що ціни на їжу суттєво менші, ніж могли б бути без нашого продовольчого експорту.

Ми зробили все, щоб розширити цю роботу. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають: ООН і особисто Генеральному секретарю Гутеррішу, Туреччині й особисто Президенту Ердогану. Дякую всім у нашій команді, хто відповідає за цей напрямок. Справді важливий результат.

Сьогодні ж в Офісі відбулася нарада щодо нашої ініціативи Grain from Ukraine. Маємо згоду таких країн, як Німеччина, Польща, Бельгія, Японія, Туреччина, США, долучитися до роботи ініціативи. Але це ті, хто вже ухвалив рішення. Країн-учасниць буде більше.

Сенс дуже простий і максимально конкретний. Усі країни світу разом з Україною можуть забезпечити постачання продовольства для тих у світі, хто найбільше страждає від дефіциту їжі. Вже скоро надамо більше деталей, як це буде працювати.

Я вважаю, що ця російська агресія має привести увесь світ до очевидного висновку: ніколи більше у світі не має бути масового голоду. Якщо світ працюватиме в єдності, голод буде переможений.

Дуже важливе рішення ухвалене в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський «Боїнг» у небі над Донбасом у 2014 році. Три особи отримали довічний термін. І обов'язково настане день, коли вони почнуть відбувати це покарання.

Але це рішення не просто про трьох убивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня. Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України – первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року.

Це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави. Коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли їхні командири та політичний «дах» отримають справедливі вироки, коли Росія відшкодує всі збитки, завдані російською агресією, – це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру.

Ми маємо всі можливості, щоб це забезпечити. Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримає свою юридичну відповідь. Сьогоднішнє рішення в Гаазі це доводить.

Увесь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України...

Знову аварійні відключення світла на додачу до планових, стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 мільйонів українців без електрики. Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати постачання.

У Дніпрі десятки людей поранені внаслідок ракетного удару. Усім надається допомога.

У Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який був знищений російським обстрілом цієї ночі... У переліку загиблих – сім осіб. На жаль, ця кількість може збільшитись.

Тільки за першу половину сьогоднішнього дня нашим силам оборони вдалося збити шість російських крилатих ракет та п'ять «Шахедів». На жаль, не всі, що були запущені терористами.

Знову й знову повторюємо партнерам, що лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії й точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить із Кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу й зібратися з силами для нових ударів. А до справжнього миру.

Хочу подякувати сьогодні Фінляндії та Швеції за рішення щодо нових пакетів оборонної підтримки. Це дуже вагомо. Кожне таке рішення держав робить їх співтворцями нашої перемоги й майбутнього миру.

Підписав сьогодні кілька указів про нагородження наших воїнів. 402 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами.

Загалом за час із 24 лютого вже понад 32 тис. українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях. 4950 із них – посмертно.

Маємо завжди памʼятати, скільки людей віддали свої життя, щоб урятувати Україну й свободу.

Вічна памʼять усім, чиї життя забрала російська агресія!

Слава всім, хто здобуває перемогу для України!

Я дякую кожному й кожній, хто допомагає нам і працює заради держави!

Слава Україні!