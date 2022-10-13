Якщо Європа хоче позбутися тиску з боку Росії, потрібно закінчити війну в Україні у справедливий спосіб – Михайло Подоляк в інтерв'ю elDiario

Якщо Європа разом з Україною не закінчить війну належним чином, спровоковані Росією проблеми й кризи набудуть іще більшого масштабу. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю іспанській онлайн-газеті elDiario.

«Якщо Європа хоче позбутися всіх видів шантажу та тиску з боку Росії – і це не лише війна в Україні, це й міграційна криза, енергетична, економічна, фінансова та політична кризи, – ми маємо закінчити цю війну у справедливий спосіб. Ми не повинні допустити, щоб Росія могла реалізувати ці кризи. Якщо сьогодні Європа разом з Україною не завершить війну належним чином, вона й надалі матиме ті ж проблеми, але більшого масштабу, тому що Росія вважатиме, що вона перемогла Європу», – зазначив Михайло Подоляк.

«Мені видається правильною позиція європейських лідерів, зокрема Борреля. Вони розуміють усі наслідки неправильного закінчення війни. І розуміють, що дороги назад немає», – додав він.

Михайло Подоляк наголосив, що, на відміну від молодих демократій, як-от Угорщина, усталені європейські демократії розуміють, що війна має закінчитися належним чином – Україна повинна перемогти.

Радник керівника Офісу Президента зробив акцент на тому, що попри риторику Росія насправді не прагне переговорів. Для початку справжнього переговорного процесу потрібно, щоб РФ повернулася до виконання норм міжнародного права та залишила українські території.

«Росія ставить ультиматум: ми зайшли на вашу територію, ми вбиваємо ваших людей і хочемо, щоб ви віддали нам частину своєї території, свого суверенітету. Неможливо домовитися, коли на нашій території перебуває армія іншої країни. Тому що це було б тимчасове рішення. Тоді Росія попрацювала б над помилками і продовжила б боротися з Україною. Для нашої країни це вже другий етап війни після 2014 року. Якщо є визнані кордони, ніхто не може зайти і щось забрати. Із цієї причини переговори можуть початися, коли ми всі повернемося до норм міжнародного права. Є кордони, росіяни залишають нашу територію й сідають за стіл переговорів. Інакше неможливо», – наголосив Михайло Подоляк.

На його переконання, закінчення війни залежить від двох чинників: надання Україні необхідного озброєння та готовність лідерів європейських країн до поразки Росії.

«Математично перевірена кількість певних типів зброї, включно із системами озброєння, бронетехнікою та РСЗВ. Це невеликі обсяги, але це саме те, що нам потрібно. І ще те, чого у Європі ще не розуміють: політична еліта й суспільство європейських країн повинні вірити в одну просту річ, що Росія може програти. Необхідна психологічна підготовка європейських країн до того, що Росія програє», – резюмував радник керівника Офісу Президента.