Якщо залишиться хоча б точка конфлікту з Росією, це буде незавершена війна – Михайло Подоляк в інтерв’ю El País

Європа зможе повернутися до мирного життя лише після вигнання військ Російської Федерації з території України. Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю іспанській газеті El País.

Він зазначив, що сьогодні між Україною та Російською Федерацією не відбувається жодних переговорів щодо припинення війни, оскільки наразі неможливо знайти точки дотику.

«Для Росії вкрай важливо закріпитися на нових захоплених територіях. Для України не є можливим вести переговори в таких умовах. Якщо вести переговори сьогодні, то Росія захоче об’єднати окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, що означає, що апетити Росії зростуть, і через деякий час у нас буде продовження війни», – пояснив Михайло Подоляк.

На переконання радника керівника Офісу Президента, за такого розвитку подій Росія поводитиметься набагато агресивніше на Європейському континенті, створюючи повний хаос.

«Якщо Європа хоче відновлення довоєнної України, необхідно, щоб ми вигнали зі своєї території (окупаційні війська. – Ред.) у Росію, і трансформувати політичну систему РФ, яка наразі є агресивною. Тільки тоді Європа зможе повернутися до мирного життя», – переконаний Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента зазначив, що однією з перших передумов для повернення до переговорного процесу є виведення російських військ за межі, які існували до повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас, за його словами, після тих злочинів, які окупанти скоїли на Київщині, півдні та сході нашої країни, умови змінилися.

«Спочатку – тактична поразка Росії, потім – вихід за міжнародно визнані кордони України, тобто межі 1991 року. Якщо з Росією залишиться хоча б точка конфлікту, це буде незавершена війна. Якщо Росія не програє, вона продовжить провокувати Європу в таких анклавах, як Придністров’я, Грузія чи Північний Казахстан», – сказав Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента зауважив, що країни Європи багато допомагають Україні, але водночас існує бюрократія та певний консерватизм, із якими доводилося стикатися, а також труднощі в питаннях постачання зброї.

«Якщо Європа хоче прискорити закінчення війни, треба розуміти її математику. Паритету в озброєннях поки що немає, тому що Росія накопичила системи залпового вогню, артилерію. Що швидше ми зможемо вигнати Росію з нашої території, то швидше можна говорити про закінчення війни. Якщо ми хочемо прискорити кінець війни та поразку Росії, нам потрібна зброя; якщо ми хочемо звести до мінімуму втрати людей, нам потрібна важка зброя», – пояснив він.

Михайло Подоляк наголосив, що в цій війні Україна боротиметься до кінця, тому що це питання виживання нашої держави.

«Для Європи має бути лише одне правильне закінчення – максимальна допомога Україні, яка воює проти російської імперії. Росія має програти, тільки тоді буде стабільний мир, спокійне життя, менше злочинних виступів нацистських і ультраправих груп, які фінансує у Європі Росія», – резюмував він.