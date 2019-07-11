Японія зацікавлена у розвитку цифрової економіки в Україні

17 липня на запрошення Надзвичайного та Повноважного посла Японії в Україні Такаші Кураі відбулася зустріч радника Президента Михайла Федорова з представниками японського бізнесу.

Михайло Федоров представив іноземним гостям цифровий план дій.

«Розвиток цифрової економіки є одним з пріоритетів Президента Володимира Зеленського. Сьогодні ми неконкурентоспроможні у світі, неефективні – лише цифровізація галузей економіки зможе допомогти нам здійснити стрибок і досягти реального економічного зростання. Спільно з профільним бізнесом та громадськістю ми визначили чіткі завдання та цілі до 2024 року», – підкреслив радник Президента України.

«Електронні послуги, вдосконалення роботи державних реєстрів, проект «електронне резидентство» мають зробити ведення бізнесу в Україні легким та прозором. Ми дуже зацікавлені у залученні інвестицій і передових інновацій Японії для розвитку спільних проектів у сфері Інтернету речей, індустрії 4.0, розумних міст, електронної ідентифікації, розвитку центрів R&D та інших», – додав Михайло Федоров.

Під час зустрічі представники японського бізнесу акцентували увагу на проблемних питаннях ведення підприємницької діяльності в Україні, таких як складність взаємодії з податковою та міграційною службами, наймання працівників тощо, а також на ключових інтересах японського бізнесу (йшлося, зокрема, про започаткування R&D-центрів та різноманітних інноваційних проектів).

Усі зазначені пропозиції будуть опрацьовані спільно з посольством Японії в Україні з метою залучення надійного та інноваційного партнера у цифровій сфері.