Японська компанія Nojima Corporation спрямує 200 млн єн на проєкти Фундації Олени Зеленської з підтримки дітей

Під час візиту до Японії перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської зустрілася з представниками урядової організації JICA та японського бізнесу.

Зокрема, відбулися зустрічі з першою виконавчою віцепрезиденткою Агентства міжнародного співробітництва Японії (JICA) Кацурою Міядзакі; президентом однієї з найбільших роздрібних мереж Японії з продажу електроніки та цифрових технологій Nojima Corporation Хіроші Ноджімою; засновником і CEO провідної японської технологічної компанії Rakuten Group Хіроші Мікітані; керівництвом Daiwa House – одного з лідерів будівельної галузі Японії. Команда Фундації також зустрілася з представниками Panasonic Corporation – провідним виробником електроніки в Японії та світі.

На зустрічі президент компанії Nojima Corporation оголосив про рішення надати 200 млн єн на проєкти Фундації, спрямовані на допомогу дітям.

Rakuten Group висловила зацікавленість у підтримці проєктів Фундації, триває фіналізація умов співпраці.

Олена Зеленська подякувала компаніям та Агентству міжнародного співробітництва Японії за послідовну підтримку України.

«Відновлення України – це не лише про інфраструктуру. Це насамперед про людей. Особливо про дітей, які мають зростати в безпеці, оточені турботою, увагою, з можливістю розвиватися. Сподіваюся, що ці зустрічі стануть початком змістовної співпраці в напрямах, які сьогодні критично важливі для відновлення українського суспільства через підтримку кожної дитини», – зазначила перша леді.

Під час зустрічей команда Фундації представила свою діяльність і ключові проєкти. Це будівництво укриттів у школах і дитячих садочках, створення Шкіл Супергероїв при дитячих лікарнях, забезпечення учнів гаджетами для дистанційного навчання та зведення будинків для великих прийомних родин, які втратили свій дім. Також відбулася презентація нового проєкту Фундації – молодіжних просторів психосоціальної підтримки підлітків та молоді «12–21».