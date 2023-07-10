Є однозначність у тому, що Україна буде в НАТО – Володимир Зеленський

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримала запевнення від партнерів у тому, що їхня підтримка в боротьбі з Росією триватиме і що наша держава стане членом Альянсу, щойно це дозволить безпекова ситуація. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками українських та іноземних ЗМІ за результатами візиту до Литви та участі в саміті.

«Найголовніше, що ми однаково розуміємо умови, коли і яким чином Україна буде в НАТО. Може, не всі деталі хтось комунікує, але для мене було дуже важливо, що є однозначність у тому, що Україна буде в НАТО, що членством у НАТО ніхто не торгуватиме з будь-ким. Що це реально політичне рішення, засноване на безпековій ситуації в Україні», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що довіряє партнерам і союзникам, які допомагають Україні перемогти у війні, розпочатій Росією. За його словами, на засіданні Ради Україна – НАТО наша держава одержала потужну підтримку від понад тридцяти країн.

«Я вважаю, що ми будемо в НАТО, щойно безпекова ситуація буде стабілізована. Простою мовою: коли закінчиться війна, Україну точно запросять у НАТО і Україна точно стане членом союзу. Я сьогодні жодної іншої думки не чув», – розповів Володимир Зеленський.

Крім того, як повідомив Президент, Україна отримала потужні підтвердження оборонної допомоги.

Третім важливим досягненням Глава держави назвав підтримку союзниками гарантій безпеки для України та ухвалення відповідної Спільної декларації.

«У цій декларації ми зберегли один дуже важливий момент – те, що в ній написано, що це гарантії безпеки на шляху України в НАТО», – наголосив він.

Володимир Зеленський акцентував, що під час перемов із лідерами держав детально обговорює ситуацію в Україні та моменти, які можуть уповільнювати чи ускладнювати ті чи інші процеси.

«Я вважаю, що наша команда зробила це: донесла всі ці важливі деталі. Тому підтримка не зменшуватиметься. Принаймні так сказали партнери», – зазначив він.

Президент також наголосив, що Україна ніколи не погодиться на якийсь політичний статус в обмін на відмову від своїх територій.

«Ми не віддамо наші території й ніколи не будемо обмінювати на будь-який «заморожений конфлікт». Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери», – резюмував Глава держави.