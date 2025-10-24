Є політична готовність Європи направити заморожені російські активи на повноцінну підтримку України – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Зараз уже відбулася зустріч із лідерами в Лондоні, це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії – і в тому напрямі, у якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок Президента Сполучених Штатів Америки – санкції проти двох російських нафтових компаній. Вони експортують багато нафти. Сьогодні всі, абсолютно всі, учасники Коаліції охочих погодилися, що саме так треба тиснути й надалі – на російську нафту. На нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів і на всю інфраструктуру агресора. Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше.

І хоча росіяни зараз понесли світом сигнал, що їхню економіку санкції начебто не зачіпають, усі все бачать: черги на заправках у Росії, і банкрутство російських регіонів, і дефіцит федерального бюджету Росії. Саме санкції – одне з найбільш болісного для Путіна, особисто для нього.

Друге – є дуже важливі домовленості щодо фінансів для України. Є політична готовність Європи направити заморожені російські активи на повноцінну підтримку України, українців, і вчора на Єврораді ухвалено політичне рішення. Чіткий формат використання активів, і цей формат є. Зараз ми у Європі домовилися, що до кінця року має бути реалізація цього формату. Загалом настрій у Європі такий, що ми розуміємо: на наступний рік фінансування для України, для наших людей, буде забезпечено.

Третє – усе, що стосується зброї, ППО, позицій на фронті. Вже є нові пакети від наших партнерів, також наше розуміння далекобійності знаходить усе більше прихильників. І значить, буде більше наших влучних далекобійних санкцій – санкцій прямої дії проти російської машини війни. І це працює за тисячі кілометрів.

І ще дуже хочу подякувати кожному, хто підтримує нас у питанні про протиповітряну оборону, про системи – працюємо з країнами заради більшої кількості «петріотів» і ракет до них. Також сьогодні уже є рішення Італії – готують пакет на підтримку нашої енергетики, дякуємо. Є рішення Норвегії щодо фінансування закупівлі газу, дуже дякуємо. Є в нас хороші домовленості з іншими країнами, нашими партнерами у Європі – команди зараз працюють над реалізацією. І ми будемо працювати щодо енергетики вже з новим урядом Японії – нова Прем’єр-міністр Японії, сьогодні взяла участь у зустрічі Коаліції охочих, і ми розраховуємо, що кожен з учасників «Великої сімки» – від Америки й Канади до Японії – продовжить свої кроки, щоб підтримати нас, підтримати Україну, підтримати наших людей.

І, звісно, Швеція – нова й найбільша домовленість для нашої бойової авіації. Ми працюємо заради флоту «гріпенів», класних бойових літаків. Ми підписали перший документ, і ми розраховуємо на 150 літаків. І це довгострокова гарантія безпеки для сильної та сучасної незалежної України. Це історичний крок. Дякуємо всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!