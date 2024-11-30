Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки — звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок, магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо: чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття.

Сьогодні росіяни знов продовжили надзвичайно підлий терор проти херсонців – проти звичайних людей. Скид з дрона на автобус. Чотири поранених.

І так майже кожен день. Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей.

За цей тиждень ми можемо особливо відзначити Литву: нова партія військової допомоги. Зброя, там є боєприпаси, запчастини до броньованої техніки. Також Нідерланди – дуже дякую за пускові установки для «петріотів». Сполучені Штати готують важливий сильний військовий пакет 725 мільйонів доларів. Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті. Є також готовність «нордиків» та держав Балтії збільшувати інвестиції в нашу оборонку, зокрема у виробництво наших вітчизняних дронів. Я дякую за це!

Норвегія ухвалила рішення про більшу фінансову підтримку для України на наступний рік, і це те, що додає впевненості, більше трьох мільярдів. Є рішення Люксембургу про кошти на закупівлю зброї для наших Сил оборони України. Цінуємо й рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Це те, що зберігає правильний курс всього світу на справедливість. На те, щоб Росія відчувала свою відповідальність за цю війну, за її наслідки і щоб Росія була примушена до миру. Світ здатен це забезпечити.

Сьогодні, як і щодня, була доповідь Головкома Сирського по ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції також. Я хочу подякувати нашим бригадам, які захищають позиції, які знищують окупанта. І я хочу сьогодні особливо відзначити за бої цього тижня 38-му окрему бригаду морської піхоти, 68-му окрему єгерську бригаду та 14-ту бригаду оперативного призначення Національної гвардії України. Дякую вам, воїни! Дякую вам за вашу хоробрість саме на Покровському напрямку.

Готуємось зараз до доволі активної роботи в грудні – роботи з партнерами: перемовин, зустрічей. Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо.

Слава Україні!

